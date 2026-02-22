כפי שסיקרנו הבוקר, אלפי תושבי בני ברק לקחו אמש חלק במעמד האדיר 'רוממתנו לדורות', חזו במפגן של כבוד התורה ומרביציה. אך תיעוד אחד יוצא דופן, שהתפרסם הבוקר, חושף זווית נדירה על הנהגתם של גדולי ישראל מאחורי הקלעים, הרחק מאור הזרקורים והבמה המכובדת.

במרכז התיעוד נראה הגאון רבי דוד כהן, ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה, כשהוא יושב בפינת המטבח של אולמי 'ארמונות חן'. לא כסא של כבוד, לא שולחן ערוך, אלא כיסא פשוט ליד עגלות שתייה וערימות כלים. שם, בתוך המולת ההכנות, נצפה ראש הישיבה כשהוא שקוע בעמקות נדירה בספר לימוד, מנותק לחלוטין מהסובב אותו.

ל'כיכר' נודע כי לא מדובר במקרה של חוסר מקום, אלא בשיעור מאלף במידות וברגישות. כאשר הגיע הגר"ד כהן אל פתח האולם, נודע לו כי באותה שעה שלושה רבנים חשובים אוחזים בעיצומו של פאנל תורני מרכזי.

בשיא ענוותנותו, חשש ראש הישיבה כי כניסתו לאולם תגרור את הקהל לקום לכבודו ולהריע לו, ובכך תיגרם הפרעה לנאומים ותיפגע תשומת הלב מהרבנים המדברים באותה שעה. כדי שלא לגזול את כבודם של חבריו הרבנים, ביקש להיכנס דרך דלת המטבח הצדדית.

במשך קרוב לחצי שעה, המתין ראש הישיבה במטבח עד לסיום דבריהם של הנואמים. את הזמן הזה הוא לא העביר בבטלה, אלא בישיבה על אותו כיסא פשוט, כשהוא הוגה בתורה בשקידות המפורסמת שלו.