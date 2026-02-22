כיכר השבת
שיעור במידות

התיעוד שריגש את עולם התורה | ראש ישיבת חברון בין עגלות השתייה במטבח

אשריכם ישראל | אלפי בני תורה מילאו אמש את אולמי 'ארמונות חן' בבני ברק בכינוס 'רוממתנו לדורות', אך את התיעוד המעניין ביותר קלטה המצלמה דווקא במטבח • מדוע סירב ראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן להיכנס לאולם במשך חצי שעה, ואיך הפך כיסא פלסטיק פשוט לסטנדר של חבר מועצת גדולי התורה? • "זהירות בכבוד חבירו" - התיעוד והסיפור (חרדים)

4תגובות
הגר"ד כהן בלימוד במטבח של ארמונות חן (צילום: שוקי לרר)

כפי שסיקרנו הבוקר, אלפי תושבי בני ברק לקחו אמש חלק במעמד האדיר 'רוממתנו לדורות', חזו במפגן של כבוד התורה ומרביציה. אך תיעוד אחד יוצא דופן, שהתפרסם הבוקר, חושף זווית נדירה על הנהגתם של גדולי ישראל מאחורי הקלעים, הרחק מאור הזרקורים והבמה המכובדת.

במרכז התיעוד נראה הגאון רבי דוד כהן, ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה, כשהוא יושב בפינת המטבח של אולמי 'ארמונות חן'. לא כסא של כבוד, לא שולחן ערוך, אלא כיסא פשוט ליד עגלות שתייה וערימות כלים. שם, בתוך המולת ההכנות, נצפה ראש הישיבה כשהוא שקוע בעמקות נדירה בספר לימוד, מנותק לחלוטין מהסובב אותו.

ל'כיכר' נודע כי לא מדובר במקרה של חוסר מקום, אלא בשיעור מאלף במידות וברגישות. כאשר הגיע הגר"ד כהן אל פתח האולם, נודע לו כי באותה שעה שלושה רבנים חשובים אוחזים בעיצומו של פאנל תורני מרכזי.

בשיא ענוותנותו, חשש ראש הישיבה כי כניסתו לאולם תגרור את הקהל לקום לכבודו ולהריע לו, ובכך תיגרם הפרעה לנאומים ותיפגע תשומת הלב מהרבנים המדברים באותה שעה. כדי שלא לגזול את כבודם של חבריו הרבנים, ביקש להיכנס דרך דלת המטבח הצדדית.

במשך קרוב לחצי שעה, המתין ראש הישיבה במטבח עד לסיום דבריהם של הנואמים. את הזמן הזה הוא לא העביר בבטלה, אלא בישיבה על אותו כיסא פשוט, כשהוא הוגה בתורה בשקידות המפורסמת שלו.

הגר"ד כהן בלימוד במטבח של ארמונות חן (צילום: שוקי לרר)

התמונה, שהפכה לשיחת היום בקרב בני התורה בעיר, מוכיחה שוב כי עוד לפני הדרשות על הבמה – הנהגתם היומיומית של גדולי ישראל היא השיעור הגדול ביותר עבור הדור כולו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (79%)

לא (21%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
נו נו וד"ל
חיים
2
אחד האנשים הכי מפרגנים שהכרתי. תודה לכם.
עמיהוד
1
אם היה איזה טבח שעצר לרגע עם איזהה חוברת של לימוד יומי הייתם מתרגשים??? והרי לכאורה הראש ישיבה זה טבעי אצלו... וכי מה הוא יעשה יערבב את הצ'ולנט?! אז מה מרגש??? תחשבו על הטבח...
נקודה למחשבה
חוסר פירגון וכבוד, ממה זה בא לך?
קנאי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר