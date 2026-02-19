כיכר השבת
למרות המתיחות

"נאמן לדרכה של גור": המכתב הלבבי והאישי שהעביר נתניהו לבבצ'יק

נתניהו שיגר מכתב תנחומין אישי למוטי בבצ'יק, עוזרו של חבר הכנסת יצחק גולדקנופף ומי שבעיני רבים מוביל את או ההתנגדות הגדולה לראש הממשלה בסיעות החרדיות, בעקבות פטירת אביו השבוע (חרדים)

בבצ'יק (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

ראש הממשלה שיגר השבוע מכתב אישי למוטי בבצ'יק, עוזרו של חבר הכנסת יצחק גולדקנופף, בעקבות פטירת אביו הגאון רבי בן ציון בבצ'יק ע"ה השבוע.

בבצ'יק, מהגורמים החזקים בחסידות גור, נחשב בעיני רבים בקואליציה ובליכוד כמי שמוביל את קו ההתנגדות הגדול לנתניהו וכמי שפועל, בהוראת האדמו"ר מגור, להפיל את הממשלה בכל מחיר וללכת לבחירות על רקע אי העברת חוק הגיוס במשך שלוש שנים.

"אני דואב איתך, ועם כל קרוביך על פטירת ראש משפחתכם – אביך רב-הפועלים, הרב בן ציון בבצ'יק זצ"ל", פתח ראש הממשלה את מכתבו.

נתניהו הוסיף: "הפרידה מהורה אהוב ומסור היא תמיד רגע קשה. זרועותיו חבקו אותנו. דאגותיו היו נתונות לנו. הוא צעד לצידנו בנתיבי החיים, כשלבו מתאחה למראה צמיחתנו.

המכתב של נתניהו לבבצ'יק (צילום: באדיבות המצלם)

"על כן, בשעה זו שבה אתם עטופי צער על הליכתו של אבא מאתכם, אני מוסר לכם את מלוא תנחומיי".

עוד כתב נתניהו: "לצד היותו של הרב בבצ'יק איש משפחה, הוא קנה לו שם של גדול בתורה הנאמן לדרכה של חסידות גור. כאחד מעמודי התווך של קהילת גור בקריית גת, אביך שקד על תלמודו, פרסם חידושי תורה, הורה הלכה, עסק בחסד והרבה בנתינה לזולת.

"אוזנו הייתה כרויה לצורכי הרבים. חום אישיותו ומאור פניו הותירו את חותמם במעגלים רחבים. אני בטוח שערכים חשובים אלו של אביך המנוח יישמרו איתך לאורך שנים ודורות. מי ייתן שבכך תמצא נחמה כמו גם בהמשך השמירה על לכידות המשפחה. המקום ינכם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד". בשולי המכתב הוסיף נתניהו בכתב ידו: "מעומק ליבי".

תגידו מה תשגידו אבל נתניהו תמיד היה ג׳נטלמן
חסוי
חחחחחחח🤣🤣🤣🤣 תמיד ידע לדאוג לאינטרסים הפוליטיים שלו אתה מתכוון
לייזר
נתניהו איש מאד חכם ומבין טוב טוב שמוטי הוא לא הבעיה שלו...
שכל ישר
בסוף מוטי זה מוטי, יכולת על, ונתניהו שמבין זאת, לא ממהר לתת גט כריתות כזה מהר למרות המתיחות הגדולה בתקופה האחרונה.
המייבין הגדול

