זה העונש שגזר בית המשפט על "הרב החרדי" שהתחזה לרווק חילוני

בית משפט השלום בירושלים גזר היום (חמישי) עונש של 20 חודשי מאסר בפועל, לצד עונשים נלווים על י"פ, תושב ירושלים כבן 35, שהורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בריבוי עבירות של קבלת דבר במרמה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ומסירת מידע כוזב ממחשב - לאחר שהתחזה לאורך שנים לאחר ופעל במרמה כלפי נשים שעמן יצר קשרים.

מדובר בנאשם שניהל אורח חיים חרדי עם משפחתו ואף שימש כר"מ בישיבה בירושלים. עד לפני שנים ספורות יצר לעצמו, מתברר, זהות בדויה שבה התחזה לאדם אחר.

על פי עובדות כתב האישום המתוקן בהן הודה הנאשם, בין השנים 2016 ל-2023 יצר הנאשם זהות בדויה ברשת תחת השם ״ג’ייק סגל״, באמצעותה פנה לנשים במספר דרכים שונות, הציג בפניהן מצגי שווא ביחס לזהותו, לאורח חייו ולמצבו האישי.

במסגרת מצגי השווא הללו יצר הנאשם קשרים במקביל עם מספר מתלוננות, רכש את אמונן תוך הבטחות כוזבות. במסגרת הטיעונים לעונש עמדה פרקליטות מחוז ירושלים על חומרת מעשיו, על ריבוי הנפגעות ועל השיטתיות והתחכום שבהם פעל לאורך שנים, תוך ניצול האמון שיצר והצגת מצגי שווא מתמשכים כלפי המתלוננות.

הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להשית עליו שנתיים מאסר בפועל לצד עונשים נלווים. בית המשפט כאמור, גזר עליו 20 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי למתלוננות.

בית המשפט ציין כי ״בזכות אומץ ליבן נקטעו מעשיו הנלוזים של הנאשם ובכך הביאו לסיומה של תקופה לא מבוטלת בה הנאשם עשה במתלוננות כבשלו״.