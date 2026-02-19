כיכר השבת
חריג וחמור

זה העונש שגזר בית המשפט על "הרב החרדי" שהתחזה לרווק חילוני

עונש של 20 חודשי מאסר בפועל, לצד עונשים נלווים, נגזרו היום בידי בית המשפט על "רב חרדי" מתחזה מירושלים, בשנות השלושים לחייו, שיצר לעצמו זהות בדויה ברשת והונה מספר מתלוננות (חרדים משפט)

4תגובות
אילוסטרציה. למצולם אין קשר לנאמר בכתבה (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

בית משפט השלום בירושלים גזר היום (חמישי) עונש של 20 חודשי מאסר בפועל, לצד עונשים נלווים על י"פ, תושב ירושלים כבן 35, שהורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בריבוי עבירות של קבלת דבר במרמה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ומסירת מידע כוזב ממחשב - לאחר שהתחזה לאורך שנים לאחר ופעל במרמה כלפי נשים שעמן יצר קשרים.

מדובר בנאשם שניהל אורח חיים חרדי עם משפחתו ואף שימש כר"מ בישיבה בירושלים. עד לפני שנים ספורות יצר לעצמו, מתברר, זהות בדויה שבה התחזה לאדם אחר.

על פי עובדות כתב האישום המתוקן בהן הודה הנאשם, בין השנים 2016 ל-2023 יצר הנאשם זהות בדויה ברשת תחת השם ״ג’ייק סגל״, באמצעותה פנה לנשים במספר דרכים שונות, הציג בפניהן מצגי שווא ביחס לזהותו, לאורח חייו ולמצבו האישי.

במסגרת מצגי השווא הללו יצר הנאשם קשרים במקביל עם מספר מתלוננות, רכש את אמונן תוך הבטחות כוזבות. במסגרת הטיעונים לעונש עמדה פרקליטות מחוז ירושלים על חומרת מעשיו, על ריבוי הנפגעות ועל השיטתיות והתחכום שבהם פעל לאורך שנים, תוך ניצול האמון שיצר והצגת מצגי שווא מתמשכים כלפי המתלוננות.

הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להשית עליו שנתיים מאסר בפועל לצד עונשים נלווים. בית המשפט כאמור, גזר עליו 20 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי למתלוננות.

בית המשפט ציין כי ״בזכות אומץ ליבן נקטעו מעשיו הנלוזים של הנאשם ובכך הביאו לסיומה של תקופה לא מבוטלת בה הנאשם עשה במתלוננות כבשלו״.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
בתוקף תפקידו כר״מ וודאי מסר מוסר שמועבר לתלמידיו על שמירת העיניים, איסור נגיעה ובכלל על קדושה וטהרה
טוביה
2
אבל למה לכתוב בכותרת 'רב', זה מטעה
אני
מה אתה לא מבין?! הוא לא התחזה לרב, אלא התחזה לחילוני כדי לעשות עבירות שלא מתאים לרב לעשות...
מי בין
1
כמובן האתר המהולל לא מדייק בדבריו ומעתיק כתבות מאתרים אחרים הוא לא רב ולא רמ הוא מנהל בישיבה הכוונה או מנהל משרד או תחזוקה אתר לא חדשותי בעליל.
השומר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר