כיכר השבת
הציל את חייה

רגעים לפני הגעת הרכבת: החרדי זינק לפסים ושלף את האישה שקפצה

בתיעוד ויראלי במיוחד, שעורר קידוש השם, נראה יהודי תושב קווינס שבניו יורק מסייע להציל אישה נסערת שקפצה למסילות פסי רכבת תחתית בניו יורק - רגעים לפני שרכבת מגיעה, ובכל הציל את חייה (חרדים בעולם)

2תגובות
(צילום: שאטרסטוק)

יעקב שפרן, תושב שכונת קיו גארדנס הילד שבמחוז קווינס בניו יורק, הציל את חייה של אישה נסערת שקפצה לפסי רכבת תחתית בניו יורק. כך דווח באתר YWN.

הרגעים החריגים אף תועדו בסרטון וידאו ויראלי שעורר קידוש השם. בתיעוד נראית אישה לבושה מעיל לבן בתוך פסי רכבת תחתית בניו יורק ומשוועת לעזרה.

ברציף בתחנה נראה עומד רק אדם אחד, שמזהיר אותה מפני רכבת קרבה. האיש נשמע קורא לעזרה - כנראה בניסיון להציל את חיי האישה.

מהמדרגות למעלה המובילות אל הרציף נראה שפרן. הוא מגיע בריצה ומסייע לאיש הנוסף ברציף להציל את חיי האישה. השניים אוחזים בזרועותיה ומרימים אותה גבוה אל התחנה.

ירידה לפסי רכבת תחתית בניו יורק נחשב לצעד מסוכן במיוחד. תנועת הרכבות ברציפים די גבוהה, והרכבות נוסעות במהירות גבוהה. הפסים נמצאים למטה, לעיתים בגובה משמעותי מגובה הרציף.

לא אחת אירעו מקרים שבהם אנשים ונשים איבדו את חייהם כתוצאה משהות על הפסים בזמן הגעת רכבת.

2
אהבל איפה התיעוד?
Bar
1
הפסים לא מחושמלים? או שזה מיתוס?!
ק י

