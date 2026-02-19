הריקוד של ראש הישיבה עם ראשי הישיבה הריקוד של ראש הישיבה עם ראשי הישיבה 10 10 0:00 / 7:18 הריקוד של ראש הישיבה עם ראשי הישיבה

ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, עלה אמש (רביעי) לירושלים, כדי להשתתף באירוע של ישיבת מיר וכדי למסור שיחה בהיכלה של ישיבת חברון, לרגל 100 שנים לפטירתו של מרן הסבא מסלבודקה זי"ע.

ראש הישיבה, שמכתת רגליו ברחבי הארץ בגילו המבוגר, כדי למסור שיעורים ושיחות חיזוק לבני הישיבות, הגיע גם לישיבת חברון - מקום בו הוא מרגיש בבית, בשל לימודיו בימי חורפו בישיבה. בכל הפעמים שראש הישיבה מוסר שיעור בישיבות, נהפך לנוהג שהוא פוצח בריקוד, אך הפעם הוא רקד זמן רב הרבה יותר וכפי שתוכלו לראות בוידיאו בתחילת הכתבה, הוא רקד ריקוד מיוחד כאשר התחילו לשיר "עוצו עיצה ותופר", כאשר כמובן הוא כיוון לגזירת חוק הגיוס המרחפת מעל עולם הישיבות. ראש הישיבה גם דיבר על זה בשיחה בישיבה ואמר: "משנאי התורה מחריפים את גזרותיהם כנגדנו, ומכבידים את עולם על צווארי לומדי התורה". ניסינו לא להזמין את אחותי לסעודת פורים - ואז היא הופיעה בדלת עם משלוח מנות | סיפור מטלטל משה רבי | 13:56 יענקי קצבורג השיק אפליקציה חדשה; כל הברנז'ה התייצבה לחגיגה | תיעוד איציק אוחנה | 14:56 השיחה המלאה "ברשות ראשי הישיבה שליט"א. דברי תורה צריכים חיזוק, ובפרט בשעה כל כך קשה לבני הישיבות בארץ ישראל, כאשר לדאבוננו הקושי נמשך ונמשך, משנאי התורה מחריפים את גזרותיהם כנגדנו, ומכבידים את עולם על צווארי לומדי התורה, ולא ניתן להתעלם מהחשש השוכן בלב רבים כי הקושי חלילה יחמיר וילך, השם ישמרנו, וחובת כולנו להתחזק ולחזק אחרים בתפקידנו הגדול שזכינו בו - לשמור משמרת הקודש לשאת את ארון ברית השם ולדבוק בתורתנו הקדושה.

צפו בשיחה המלאה - צילום: יצחק ורדי צפו בשיחה המלאה | צילום: צילום: יצחק ורדי 10 10 0:00 / 8:21 צפו בשיחה המלאה ( צילום: יצחק ורדי )

דוד המלך אומר "טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך" ופירש רש"י, טוב היה בעיני כשהייתי סובל יסורים כדי ללמוד תורה בצער. תמיד הציקו ללומדי תורה, הצרו את צעדיהם, וניסו לפגוע בהם ולהשפיל את כבודם, בכל דור ודור הקשיים שהוצבו בפני לומדי התורה פשטו ולבשו צורה, וביתר שאת - מעת שגלתה כנסת ישראל מארצה ומכבודה. כך היא דרכה של תורה וכך גדלו גדולי התורה - "טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך".

אדרבה ואדרבה, אתם בני הישיבה זוכים, והנכם מתעלמים מכל הקשיים והחששות, שקועים בחדרי תורה, ועמלים בכל לבבכם ובכל נפשכם בלימודה, אחוזים בשרעפי עיון התורה, לפענח צפונותיה, וטרודים לדעת סודה, וכך אתם רוכשים קניני נצח בתורה, וכמאמר המדרש בשיר השירים, הלומד תורה בצער נוטל אלף בשכרו.

הצרה היא צרת רבים, וכאשר עוסקים בתורה מתוך דיבוק חברים, גם כשדרך העליה בתורה רצופה במהמורות, אך כיון שהיא דרך משותפת לרבים, והרבים חולקים את הקושי ביניהם, והיה כל העקוב למישור והרכסים לבקעה.

ואני רוצה להוסיף דבר אישי, עדיין הומה בקרבי מעת לומדי בישיבתכם, הרושם הגדול של אהבת חברים שהיתה קיימת בישיבה והכבוד הרב ששרר בין איש לרעהו באופן מיוחד, ובמכירי קאמינא שתכונות נפלאות אלו, הם מיסודות החינוך בישיבה עד היום, וכאשר צועדים בדרך התורה ובלימודה יד ביד בראשות רבותיכם שליט"א, אין ספק ששום גזירה לא תוכל להכניע את דבקותכם בתורה שדיבוק חברים הוא אחד ממ"ח קנייניה.

היה כעת היארצייט של "האלטער מסלבודקה" שהוא ביחד עם מורנו רבי משה מרדכי אפשטיין ייסדו את הישיבה, האלטער מסלבודקה כולם יודעים את מה שהוא עשה ומפורסם מאוד, ואני אספר סיפור שכולם לא יודעים, ואם יודעים אני אבקש סליחה...

היה סיפור, כך שמעתי, שפעם בא לאלטער מסלבודקה תלמיד שלמד אצלנו שנים קודמות, הוא היה אדם לא צעיר, רב ידוע, לא יודע מי היה ואולי לא כדאי להזכיר את שמו, האלטער אמר לו אתה זוכר שלמדת בישיבה ופגע בך מישהו פגיעה נוראה אישית, שלא מן הכבוד לספר מה הפגיעה, אמר הרב, כן אני זוכר.

אתה מוחל לו? כן

אתה מוחל לו באמת? כן

פעמיים ועוד פעם

כן, אני מוחל לו בלב באמת

אם כך תן לי ברכה...

אבל מה שייך אחד לשני?

כתוב בחז"ל כל המעביר על מידותיו מתכפרים לו כל עוונותיו, אז הרי אתה צדיק, ברגע שמחלת בלב שלם, ואם אתה צדיק - אני רוצה ברכה.

אולי אתם יודעים. זה הסיפור, אם אתה מוחל בלב שלם, מעביר על מידותיו מעבירים על כל פשעיו, אז כרגע אתה צדיק אז תן ברכה, מה יהיה עוד רגע אני לא יודע. זה סיפור אופייני, חז"ל אמרו והוא חי את חז"ל עד הסוף. אפשר לחזור על הסיפור הזה כמה פעמים, מרגישים טעם טוב כשחוזרים עליו, גם אם מקיימים אותו...

ואני רוצה לומר לבני הישיבה איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, הוסיפו עוד ועוד בלימוד התורה, עסקו בתורה בצוותא חדא, הידבקו בתורת רבותיכם, והתתעלו בתורה ביראת שמים ומידות טובות, ותזכו לחיי תורה מתוך שלוות - השקט.

אני רוצה לברך את ראשי הישיבה שליט"א, שירבה גבולם בתלמידים הגונים לאורך ימים טובים מתוך בריאות איתנה. ויהיה להם נחת וכל הדברים בנחת וקל. וכפי שאמרתי, כמו האנשים הזקנים שחוזרים, מותר להיות קשה התוספות, זה כן מותר, התוספות נשאר קשה לא נורא, אבל שהחיים יהיה הכל בנחת ובנעימות. אני מאחל לכם כל טוב, אני מרגיש כתלמיד לשעבר את הבן אדם לחבירו כמה זה נפלא בן אדם לחבירו ואין להאריך בזה, וזה היה אופייני מאוד, וכפי מה שאני שומע ומבין זה קיים כעת, התורשה הזו של בן אדם לחבירו לכבד את השני, לא רק להצטער חלילה בצער של השני, אלא לשמוח אם טוב לשני. אני מאריך בזה עוד פעם, כי זה האלטער הרבה חינך וככה היו תמיד לשמוח בשמחת השני

השם יעזור לכולנו, ואני מברך את ראשי הישיבה שליט"א, שירבה גבולם בתלמידים הגונים לאורך ימים טובים בבריאות איתנה אמן סלה".