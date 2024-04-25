בשונה מהפעמים האחרות בהן ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, פוצח בריקוד עם בחורי הישיבות, אמש כאשר מסר שיחה בישיבת חברון, הוא פצח בריקוד ארוך במיוחד, כאשר השיא היה בעת ששרו "עצו עיצה ותופר" | צפו בתיעוד המרומם (עולם הישיבות)
ביארצייט של ראש ישיבת חברון מרן הגאון רבי שמחה זיסל ברוידא זצ"ל - שחל אתמול, א' דחול המועד, חושף הגאון רבי שמעון יוסף מלר, מכתב שכתב חמיו - זקינו לנכדו היתום מאיר פינקל, בהיותו נער צעיר שהתייתם מאביו | הרב מלר בריאיון מיוחד ל'כיכר השבת', מספר על משמעות המכתב ועל ההיסטוריה המיוחדת (חגים)