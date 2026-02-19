קרוב לעשרת אלפים אברכים ובחורים, השתתפו אמש (רביעי) באירוע ההיסטורי של ישיבת מיר, שהתקיים בהיכל ארנה בירושלים.

ישיבת מיר, היא הישיבה הגדולה בעולם, ובשכונת בית ישראל, שם ממוקמת הישיבה עשרות שנים, יש 48 בתי מדרש של הישיבה, שכולם הגיעו אמש להשתתף באירוע של הוקרת לומדי התורה.

מיד עם סיום 'סדר שני' בעשרות היכלות הלימוד של הישיבה, נצפו אלפי האברכים והתלמידים כשהם עושים את דרכם בסדר מופתי אל עבר שיירת האוטובוסים הארוכה - 150 אוטובוסים!

השיירה המתינה בסמוך לישיבה. המעבר החד מהשקיעות המוחלטת בלימוד בתוך כותלי בתי המדרש לאולם ארנה, השווה למקום תחושה מרוממת במיוחד של בית מדרש ענק.