כיכר השבת
מעמד של קידוש השם!

300 ראשי חבורות ואלפי אברכים | תיעוד היסטורי מהאירוע של ישיבת מיר

המעצמה התורנית הגדולה בעולם התאחדה למעמד "מלכי רבנן" בהיכל ארנה בירושלים | קרוב ל-300 ראשי החבורות של הישיבה התייצבו על במה אחת | הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש, עלו במיוחד לירושלים להשתתף באירוע ולהוקיר את עמלי התורה | צפו בתיעוד (חדשות חרדים)

ההיסטוריה בישיבת מיר (צילום: קיבא שיינברגר; מנדי טויטו; דוד מור; דניאל נפוסי)

קרוב לעשרת אלפים אברכים ובחורים, השתתפו אמש (רביעי) באירוע ההיסטורי של ישיבת מיר, שהתקיים בהיכל ארנה בירושלים.

ישיבת מיר, היא הישיבה הגדולה בעולם, ובשכונת בית ישראל, שם ממוקמת הישיבה עשרות שנים, יש 48 בתי מדרש של הישיבה, שכולם הגיעו אמש להשתתף באירוע של הוקרת לומדי התורה.

מיד עם סיום 'סדר שני' בעשרות היכלות הלימוד של הישיבה, נצפו אלפי האברכים והתלמידים כשהם עושים את דרכם בסדר מופתי אל עבר שיירת האוטובוסים הארוכה - 150 אוטובוסים!

השיירה המתינה בסמוך לישיבה. המעבר החד מהשקיעות המוחלטת בלימוד בתוך כותלי בתי המדרש לאולם ארנה, השווה למקום תחושה מרוממת במיוחד של בית מדרש ענק.

