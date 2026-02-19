עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו ( צילום: מ. אדלר )

בני ברק לובשת חג ומתעטפת בשמחה לקראת השמחה הגדולה שייערך הערב באולמי 'ארמונות חן' בעיר התורה והחסידות בני ברק, שם תתקיים שמחת הנישואין של הבחור החשוב אריאל שמאי, מבחירי ישיבת 'עטרת שלמה', מי שזכה לכינוי המרגש "גיבור עולם התורה" והפך לאחד הסמלים המדוברים והבולטים ביותר במאבק הציבורי על קיומן של הישיבות הקדושות בשנים האחרונות.

עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו ( צילום: שוקי לרר )

החתן, עלה לכותרות לאחר שנעצר בעוון אי התייצבות בלשכת הגיוס, מעצר שעורר סערה אדירה וטלטל את הרחוב החרדי כולו, כזכור המעצר הצית גל מחאות חסר תקדים שהגיע לשיאו ב'עצרת המיליון' ההיסטורית, באותו מעמד תפילה וזעקה אדיר שנערך בכניסה לירושלים ובו השתתפו מאות אלפי בני תורה מכל החוגים והעדות שנשמעו להוראתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל.

עצרת המיליון בירושלים - חשון תשפ"ו ( צילום: מ. אדלר )

סיפורו של שמאי נצרב בזיכרון הציבורי בזכות המסירות של רבו, ראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין, אשר היה בדרכו לארצות הברית בעת המעצר אך שב ארצה באופן מיידי ופתח בגל מחאות שכמותם לא נראו מעולם. תחילה הופיע ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש בשערי כלא 10 בבית ליד, שם מסר שיעור כללי לקראת תחילת זמן חורף למאות תלמידי ישיבת 'עטרת שלמה' שצבאו על החומות, ולמחרת אף שיגרו בישיבה מסוק עם שלטי מחאה ורמקולים רבי עוצמה שחג מעל הכלא הצבאי כדי לחזק את רוחו של הבחור הכלוא.

הגרמ"ה הירש יוצא מביתו בדרכו לכלא 10 עם מעצרו של שמאי

עצרת המחאה של ילדי 'עטרת שלמה' מול כלא 10 ( צילום: דניאל נפוסי )

הדרמה הגיעה לשיאה כאשר מספר ימים לאחר מכן קיימו בישיבה עצרת תפילה מרטיטה בהשתתפות חמשת אלפים תינוקות של בית רבן מתלמודי התורה של מוסדות 'עטרת שלמה' שהתייצבו בשערי הכלא לזעוק למען שחרורו.

עצרת הילדים מול כלא 10 ( צילום: דניאל נפוסי )

בסופו של דבר שוחרר שמאי במפתיע בעת הלוויית אמו של ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין, אז נערך לו אירוע קבלת פנים מלכותי בתוך שעות ספורות, בו נישא על סוס ועגלה וקיבל מתנה והוקרה נדירה מאת גדולי ישראל על עמידתו האיתנה.

אריאל שמאי בעת שחרורו ( צילום: באדיבות )

הערב כאמור יגיע המאבק לסיומו המתוק בשמחת החתונה בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שיבואו לחלוק כבוד למי שעמד בניסיון למען עולם התורה.