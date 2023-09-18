סערת "קמפיין החטופים" של ישיבת סורוצקין - וההוראה החריגה של גדולי הדור | גדולי הדור זועקים - בדגל מגיבים בגמגום ובש"ס מקווים שהמעצר לא יטרפד את השיבה לממשלה | המונים בקבלת פנים לנכד האדמו"ר - ששוחרר אחרי 3 חודשים מהכלא הצבאי | לא רק מעצרים: הרדיפה נגד החרדים גם במישור הכלכלי (מעייריב)
לקראת סגירת הרשימות, ב'פלג הירושלמי' מרעננים את הרשימה | לראשונה, האיש שאולי הכי מזוהה עם 'הפלג' - יהיה נציג רשמי | על פי המסתמן, הפלג של הגר"צ פרידמן, שהודיע על הרצת רשימות במספר ערים ברחבי הארץ, ככל הנראה לא ירוצו בסופו של דבר, לאחר שלא יזכו לתמיכת גורמים בתוך הפלג שלהם (חדשות חרדים)