האמת היא, שכמו בכנרת, הקו האדום עולה ויורד בהתאם לסדר היום של הפוליטיקאים החרדים, אולם היממה האחרונה לא מותירה להם יותר מידי ברירות ולמרות התגובה הרפה יחסית של חברי הכנסת של דגל התורה, ולמרות שתיקת ש"ס, המאבק הציבורי על גיוס חרדים משנה את פניו בעקבות מעצרו של אריאל שמאי - תלמיד ישיבת עטרת שלמה. בישיבת סורוצקין מיהרו לצאת בקמפיין נרחב - ועוררו את זעמו של מטה משפחות החטופים שייצג חלק ממשפחות החטופים בשנתיים האחרונות תוך קמפיין פוליטי אגרסיבי.

שיעור פתיחה בכלא 10

תלמידי ישיבת עטרת שלמה בראשות הגרש"ב סורוצקין, לא העלו בדעתם שאת שיעור הפתיחה של זמן חורף תשפ"ו הם ישמעו מול שערי כלא 10, ועוד מראש ישיבת סלבודקה... אבל רה"י וחבר המועצת הגרמ"ה הירש החליט להשתתף במחאה מול הכלא הצבאי באופן אקטיבי ויצא למסירת השיעור בליל א' חשוון. ובמעבר חד - כמו ביקום אחר, בש"ס נזהרים לא לשבור את הכלים ושתיקתם של נציגי המפלגה מתיישרת עם הדיווחים הבלתי פוסקים שמבשרים על רצונו של יו"ר הסיעה ח"כ אריה דרעי לשוב לשולחן הממשלה כמה שיותר מהר.

3 חדשים אחרי שהשתתף במחאות הקיצונים באתר החפירות של אאורה ישראל ביהוד, נכדו של האדמו"ר ממשכנות הרועים שוחרר מכלא 10 והתקבל על ידי ההמונים בכיכר השבת בירושלים. סבו האדמו"ר, שתה עמו 'לחיים' והאסיר המשוחרר חגג חכתן ביום חופתו.

היועמ"שית לא עוצרת

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה החליטה להפסיק את הסבסוד ללימודים טכנולוגיים עבור חייבי גיוס. לפי הפרסום, ההחלטה צפויה להשפיע על כ-2,700 תלמידים חרדים שנרשמו לקורסים עבור תואר הנדסאי וטכנאי, במהלך שנת הלימודים הקרובה. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.