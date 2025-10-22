כיכר השבת
הילדים הרכים התאחדו שוב עם אביהם

"כמו חתן": כך חגגו את שחרור האסיר הבנש"ק שישב בכלא הצבאי 3 חודשים 

המוני תושבי ירושלים יצאו השבוע לרחובה של עיר לקדם את פני נכדו של האדמו"ר ממשכנות הרועים אשר שב לביתו לאחר שלושה חודשי מעצר בכלא הצבאי | קבלת פנים חגיגית, ריקודים סוערים ואיחוד משפחתי מרטיט נרשמו עם יציאתו לחירות | צפו בתיעודים המרגשים (חרדים)

מעמד האדיר של קבלת פנים לאסיר הרב אריה מרדכי רבינוביץ (צילום: א.ה.)

רחובות ירושלים הושחרו ביום שני השבוע מהמונים, עת יצא משערי הכלא הצבאי הרב אריה מרדכי רבינוביץ, נכדו של האדמו"ר ממשכנות הרועים, אשר ישב שלושה חודשים בכלא הצבאי לאחר שנעצר בהפגנות בעיר יהוד בשל גזירת הגיוס ונמצא עריק מהשירות הצבאי.

המונים גדשו את הכיכרות והרחובות כדי ללוות את הרב רבינוביץ במעמד"קבלת פנים רבתי", כפי מיטב המסורת הירושלמית לכל אדם שזכה לקדש שם שמים בגאון ובעוז.

המעמד החל בכיכר השבת, שם פרץ גל אדיר של התרגשות. האסיר הורם כחתן מעל גבי כיסא - ממש כ"חתן היוצא מחופתו" – כשהוא מתקבל באהבה ובתמיכה בלתי מסויגת, והוא עצמו מעודד השירה והזימרה שסחפו את הקהל.

המסע נמשך אל מעונו של זקינו, האדמו"ר ממשכנות הרועים, שקיבל את פני נכדו במסיבת "לחיים" חגיגית. שיאו של האירוע היה כאשר האדמו"ר יצא למרפסת ביתו, וביחד עם ההמונים, פרצה שירה וזימרה כבמוצאי יום טוב, שהדהדה ברחבי השכונה.

לאחר מכן יצא הרב רבינוביץ למסע של הכרת תודה וברכה, וערך ביקורים במעונם של הגרמ"ז זארגער, הגר"ע אויערבך, הגר"מ מינצר, והסב הגר"ש סעמליועס.

אך הרגע המרגש מכל נרשם כבר בשערי הכלא: תיעודים נרגשים הראו את רגע יציאתו של הרב רבינוביץ לחופש, כאשר המתינו לו ילדיו הרכים. לאחר חודשים של נתק, החיבוק המחמם והחיוכים הנפעמים של הקטנים, שקיבלו מאביהם "מיני מתוקה", ריגשו עד דמעות.

