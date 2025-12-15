כיכר השבת
"צוואה רוחנית"

בְּדָמַיִךְ חֲיִי: גֵר בן 56 נימול ונקרא על שם שליח חב"ד שנרצח בסידני

יורי מרוסיה בחר להיקרא אליעזר פייבל בן לב, לזכר הרב אלי שלנגר הי"ד, שעות ספורות לאחר הפיגוע במסיבת חנוכה באוסטרליה. הנימול חגג בר מצווה בטקס מרגש בפלורידה (חרדים, בעולם)

הנחת התפילין (צילום: צילום מסך / סרטון )

בפלורידה התקיימה אתמול ברית מילה שכולה אחדות וקידוש השם: יהודי יוצא רוסיה, כבן 56, בחר לקבל את שמו של שליח חב"ד באוסטרליה, הרב אלי שלנגר הי"ד, שנרצח כמה שעות קודם לכן בפיגוע ירי קשה בסידני.

הנימול, שנשא עד אז את השם יורי, קיבל שם יהודי חדש – אליעזר פייבל בן לב – לזכרו של הרב אליעזר (אלי) שלנגר הי"ד.

בטקס דרמטי: מברית מילה לבר מצווה

הברית נערכה על ידי צוות מארגון "ברית יוסף יצחק" בפלורידה, המאפשר לכל יהודי להיכנס לברית אברהם אבינו ללא תשלום. לאחר הטקס, בו שימש שניאור מדליה כסנדק, הניח המוהל הרב איזיק גורין תפילין לאליעזר פייבל לראשונה בחייו.

בכך זכה הנימול גם לחגוג בר מצווה מאוחרת ומרגשת, והצוות והנימול קיימו יחדיו סעודת מצווה וסעודת בר מצווה.

הרצח הנורא בנר ראשון של חנוכה

הרב אלי שלנגר הי"ד, שליח הרבי מחב"ד בסידני, נרצח בפיגוע ירי קשה שאירע בעיצומה של מסיבת הדלקת נר ראשון של חנוכה. הפיגוע התרחש על חוף הים בבונדיי בהשתתפות מאות יהודים, ונרצחו בו 16 יהודים הי"ד. מעשה ההנצחה המרגש בפלורידה הפך למעין צוואה רוחנית של הרב הנרצח.

