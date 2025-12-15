התמונה שפרסם ראש ממשלת אוסטרליה - ונר החנוכה שהדליק בחלון

אחרי הטבח הנורא בבונדי, סידני, שגבה את חייהם של 15 יהודים אמש (ראשון), הבוקר העלה ראש ממשלת אוסטרליה תמונה בה נראה נר דולק בעד החלון.

אלבניז הסביר בפוסט המצורף כי העם היהודי מדליק את נרות החנוכה למשך שמונה לילות, והוא הודיע על הצטרפותו הסמלית להדלקת הנר.

"הלילה ובימים הקרובים", כתב אלבניז, "אנו עומדים קרוב לקהילה היהודית. במשך 8 לילות חנוכה, משפחות יהודיות ברחבי העולם ממלאות את חלונותיהן באור - דבר שעובר מדור לדור", הוא תיאר.

"הערב, אני מדליק נר לאות סולידריות עם הקהילה היהודית באוסטרליה. כי כשאנטישמיות ושנאה מרימות את ראשן המכוער, אנחנו לא נרתעים. נתמודד עם החושך בעזרת האור. יחד.", סיכם אלבניז.

הקהילה היהודית זועמת על הממשלה האוסטרלית שכשלה בטיפול באנטישמיות, הכירה במדינה פלסטינית ובכך נתנה לגיטימציה להתיר את דמם של יהודי אוסטרליה.

הזעם הגיע גם מישראל. אמש, כתב שר החוץ גדעון סער:

"למרבה הצער, הפיגוע הרצחני הזה בסידני היה צפוי. כאשר במשך שנתיים יש הפגנות אנטישמיות ברחובות אוסטרליה וסידני בפרט, עם הקריאות ״Globalized the Intifada״, בסופו של דבר זה בדיוק מה שקרה.

אנחנו התרענו אינספור פעמים במהלך התקופה הזאת בפני ממשלת אוסטרליה, שלצערי לא נקטה בצעדים מספיקים.

ממשלת אוסטרליה חייבת להתעשת עכשיו!"