אחת ההלכות הידועות בחנוכה
היא 'שנר חנוכה שכבה אין צריך
להדליקו שוב' | האם אין חשש שעוברי אורח יחשדוהו
שלא הדליק כלל?
| תירוצים רבים נאמרו
בספרות ההלכה,
והאם יש דעה שראוי
להחמיר ולהדליק שוב נר חנוכה משום החשד?
(יהדות ואקטואליה)
הראשון לציון ורבה של ירושלים, הגאון רבי שלמה משה עמאר, הדליק אמש את נר שביעי של חנוכה במעונו בירושלים | קודם לכן הדליק הראשל"צ בכותל המערבי | בהמשך הערב יצא הגר"ש לשיעורים ברחבי הארץ • צפו בתיעוד (חרדים)
במהלך השיעור השבועי, הציג חבר המועצת, הגאון רבי יצחק זילברשטיין שאלה מעניינת שהגיעה לאחרונה לפתחו משדה הקרב בעזה - כיצד חיילים הנמצאים ואף יושנים בשדה הקרב בעזה, ידליקו נר חנוכה - אם בכלל, כך הוא הכריע | צפו (חדשות חרדים)
ברחבת הכותל המערבי: יו"ר עוצמה יהודית והמיועד לשר לביטחון לאומי ח"כ בן גביר, השתתף היום בטקס הדלקת נר חנוכה בכותל המערבי, יחד עם רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ, מפכ"ל המשטרה קובי שבתאי, מפקד מג"ב ניצב אמיר כהן, מפקד ממ"ז ירושלים ניצב דורון תורג'מן וקצינים נוספים | צפו בנאום של בן גביר (חדשות)
הַשַּׁמָּשׁ ביקש להדליק שוב את הנר, אך רמז לו רבי ברוך שלא לעשות כן. לאחר דקות אחדות, אורו פניו של רבי ברוך, והתחיל לזמזם עם חסידיו 'מעוז צור' עד שנשמעה שירה אדירה | פתיחת שבוע עם סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)