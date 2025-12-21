ב'זאת חנוכה' – ניתן לזכות לישועות מ'על הטבע'! לא לפספס!

'זאת חנוכה' – אפשר להצביע על יום זה, ולומר:

'זאת' – זה היום הכי חשוב ועוצמתי מכל ימי החנוכה!

אפשר לזכות לישועות בכל תחום שתבקש... יש הוכחות!

חיתום סופי של הדין – אפשר לשנות את הדין שנחתם!

אומר רבי ישראל מרוז'ין:

"מה שצדיקים יכולים לפעול מה' יתברך בראש השנה ויום הכיפורים, יכול כל יהודי לפעול בזאת חנוכה" (נר ישראל, חלק ב', עמ' י"ח).

בזאת חנוכה – נחתם הדין סופית, ועדיין אפשר לשנות את מה שנחתם בהושענא רבה, ולפעול - ניסים וישועות.

בזאת חנוכה, כל יהודי יכול לפעול כמו צדיק הדור, והבן!

הבחירה בידך! עוד מאמץ קטן – ותראה ישועות!

בזאת חנוכה – יש כח להחליט על שינויים ולהתחדש בגשמי או ברוחני:

"ישועת ה' כהרף עין" – רק לקרוא, להאמין – ולקטוף ישועות!

# 'זאת חנוכה' - היום השמיני: הספרה שמונה היא מעל הטבע, ולכן:

ביום זה, האדם יכול לפעול מעל הטבע.

יום שהוא - מעל המזל: יש דברים שתלויים במזל שהאדם נולד איתו:

"בני חיי ומזוניי – לא בזכותא תליה מילתא, אלא במזלא".

ביום זה – ניתן לשנות את המזל שנקבע לאדם.

הקב"ה רוצה להיטיב עם בריותיו, ולכן, קבע שחיתום הדין יהיה דווקא ביום שהוא 'מעל' הטבע, כדי שהאדם יקבל:

'מעל' - מה שמגיע לאדם עפ"י הטבע, ההיגיון, או לפי מעשי האדם.

זאת חנוכה - חנינה ב'חינם'

# הזדמנות - לתיקון מעשים, ושינוי החתימה: הבעל שם טוב הקדוש אומר שאומנם בראש השנה הדין נכתב לאדם, ונחתם ביום הכיפורים ובהושענא רבה, אבל: הקב"ה השאיר הזדמנות נוספת לתיקון המעשים, הוא השאיר:

יד פתוחה בשמים, מחגי תשרי ועד 'זאת חנוכה' - 'לקבל שבים'.

# 'זאת חנוכה' - לשון חנינה: בזאת חנוכה, אפשר לקבל:

חנינה - ב'מתנת חינם', רק להודות על הקיים, לבקש ולהתפלל, לעשות חשבון נפש, ולראות במה ניתן להתקדם, קצת חרטה וקבלה לעתיד, מביאים:

ישועה גדולה - במתנת חינם.

זאת חנוכה – להיפקד 'מעל הטבע'

ה'בני יששכר' אומר שבחנוכה נגזר על שלושה דברים, שמירת שבת, קידוש החודש, וברית מילה:

ובשלושת דברים אלו, ניתן בחנוכה - לפעול ישועות באופן מיוחד!

# היום השמיני מיצג את ה'ברית מילה': הנעשית ביום השמיני. ועל כן:

'זאת חנוכה' – יום שמסוגל במיוחד לתפילה על 'פרי בטן'.

כותב ה'בני יששכר' ש"בחנוכה יש מקום לעורר פקודת העקרים והעקרות כעין ראש השנה, הנה לדעתי, עיקר העניין עיקר הסגולה ביום האחרון הנקרא בפי כל זאת חנוכה" (כסלו מאמר ב').

# האדמו"ר מרוזי'ן מביא ראיה לדבר מהפסוק: "אלוקים צבאות שוב נא, הבט משמים וראה, ופקוד גפן – זאת" (תהילים פ', טו').

שפע ישועות בפרנסה

# החנוכיה – דומה לשופר ומעוררת רחמים: הזוהר הקדוש (פר' במדבר) אומר שהמנורה בבית המקדש היתה כדוגמת השופר, ולכן, כמו שהשופר מעורר רחמים ומבטל את הדין בר"ה, כך:

הדלקת החנוכיה פותחת לאדם - שערי רחמים.

וכמו שמבקשים בערבית ומוסף בר"ה על הפרנסה, כך, יש לבקש ב'זאת חנוכה' על פרנסה בחסד וברחמים.

# חתימת ימי החנוכה – כ'נעילה' ביום כיפור: זאת חנוכה חותם את ימי החנוכה, בדיוק כמו שתפילת נעילה חותמת את יום הכיפורים, והושענא רבה חותם את חג הסוכות.

הכל הולך אחר החיתום: ידוע ש"הכל הולך אחר החיתום" ולכן, זהו יום סגולי לפרנסה בקלות ובשפע, וראוי לכל אחד התפלל על כך.

# להתאמץ ברכת המזון ו'ברכת השנים': כל הכוחות של חנוכה נמצאים ב'זאת חנוכה' ולכן:

ראוי להתאמץ בכל הכח, ולברך בכוונה את:

ברכת המזון, וברכת השנים – ויראה ישועות.

רפואה מעל הטבע – גשמית ורוחנית

# רפואה מעל הטבע: ה'נתיבות שלום' אומר בשמו של הרה"ק רבי משה מקוברין: הזקוק לרפואה יכול לפעול בחנוכה.

ומסביר, שמי שאין לו שום אפשרות להתרפא - בדרך הטבעי, יכול לפעול בזאת חנוכה - מכח ההנהגה העליונה, של:

"והנה ה' ניצב עליו" - שהכהנים המשיכוה מהימים ההם - לזמן הזה.

גם אתה! יכול לפעול ישועות, מכח - ההנהגה העליונה, והבן!

# ישועה ברוחניות: מוסיף ה'נתיבות שלום' שניתן לפעול ישועות גם בעניינים רוחניים, כגון:

שינוי הרגלים ותיקון המידות – מה שקשה לשנות עפ"י הטבע, כיון:

'זאת חנוכה' – הוא 'מעל' הטבע, ביום זה:

כל אחד יכול לפעול גם מה – שמנוגד לטבעו!

# ביטול כח הדמיון: הרבי מקוצק אומר, שניתן ביום זה לבטל את:

'כח המדמה': שהדמיון שמטעה ומשקר את האדם, ו'גונב' לו את ישוב ושיקול הדעת.

ב'זאת חנוכה' – יש כח מיוחד להתפלל על עצות שיטיבו לאדם.

# הבטחת החיד"א - דמעות מביאות ישועות: החיד"א הקדוש מבטיח, שמי שבוכה מול הנרות עד - ששלהבת הנרות מטשטשת מול עיניו:

ורואה את הנרות כמחוברים לשלהבת אחת - יזכה לישועות!

להודות לה' - ולראות ישועות

# "וקבעו שמונת ימי חנוכה להודות ולהלל": ימים אלו נקבעו להודות ולהלל לקב"ה על רחמיו וחסדיו העצומים, גם למי שקשה להודות כל השנה, יצליח להודות ביום... ולבקש על כך, כי:

ב'זאת חנוכה' – ההודיה בונה 'כלי' לקבלת ישועות לכל השנה!

# אור נשגב שיאיר – כל השנה: בימים אלו, יורד לאדם 'אור', שיכול:

להאיר לו, מה ש'חשוך' לו - כל השנה, ויושלם לאדם כל 'חסר' - מעל הטבע!

# ימים של טהרת הנפש: האר"י הקדוש מוסיף שטמונים בימים אלו:

אורות נשגבים, שיכולים להאיר - לטהר ולנקות את הנפש.

# הישועה מתחילה ברגע זה ממש: רבי נחמן אומר שברגע שהאדם מדליק את נרות החנוכה, הוא: מכניס ממש את האור - לביתו!

מדוע הישועה משולה ל'כהרף עין'?

# "ישועת ה' כהרף עין" – למה משווים את ישועת ה' לכהרף עין?

הרף עין היא - תנועה מאוד מהירה של פתיחת העין וסגירתה.

אומר מוהרנ"ת מי שמאמין ומרגיש שישועתו מתחילה בימי החנוכה, אכן, יזכה ותאיר את נשמתו במהירות כהרף עין - ויזכה לישועות (ליקוטי הלכות).

שפע ישועות ברכה והצלחה, פרנסה ורפואה, נזכה לביאת משיח במהרה ברחמים, אמן!