ירושלים בערה בקדושה

הקאפטן הוחלף מרוב דבקות: הטיש הסוער של הרבי ה'צינור' מקרעטשניף כפר עטה

מאות חסידים גדשו את הפארנצעס בהיכל ענק בירושלים וצפו בעבודת הקודש של האדמו"ר ה'צינור' מקרעטשניף כפר עטה בטיש ט"ו בשבט • מניגוני פורים ועד למעמד הנשגב של "חקל תפוחין" • ההתלהבות שהביאה להחלפת הקאפטן הלבן באמצע הטיש • צפו בתיעוד שכבש את ירושלים (חסידים)

האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא בטיש ט"ו בשבט
האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא בטיש ט"ו בשבט| צילום: צילום: שוקי לרר
האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא בטיש ט"ו בשבט (צילום: שוקי לרר)

מחזה בלתי נשכח נרשם אמש (שני) בירושלים, עת ערך האדמו"ר 'צינור השפע' מקרעטשניף כפר עטה את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט. מאות חסידים ואנשי מעשה גדשו את הפארנצעס בהיכל הענק, כשהם נסחפים אחר עבודת הקודש שנערכה בלהבת אש קודש ובסילודין.

האדמו"ר, שנודע בעבודתו הסוערת, עודד את השירה בעוז ובתעצומות כדרכו הקדושה. במהלך הריקודים שולבו ניגוני חג הפורים, כמיטב המסורת היות ועומדים שלושים יום קודם החג. בשיאו של הטיש התקיים המעמד הנשגב של "שעת חקל תפוחין קדישין", רגע של התעלות עילאית שתפס את הקהל בדבקות עמוקה.

האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא בטיש ט"ו בשבט
האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא בטיש ט"ו בשבט| צילום: צילום: שמואל דריי
האדמו"ר מקרעטשניף כפר אתא בטיש ט"ו בשבט (צילום: שמואל דריי)

פרט מעניין שנרשם במהלך הערב, בתחילת הטיש הופיע האדמו"ר בקאפטן לבן כמנהג אבותיו הקדושים, אך מרוב התלהבות דקדושה, הוצרך האדמו"ר להחליף את בגדו לקאפטן פרחוני אחר לאחר שהראשון התלכלך במהלך עבודת הקודש הסוערת.

החסידים שהשתתפו בטיש יצאו בתחושת התעלות, כשהתיעודים מהברכות והריקודים שכבשו את לב ירושלים מופצים כעת לכל עבר.

