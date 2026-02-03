מחזה בלתי נשכח נרשם אמש (שני) בירושלים, עת ערך האדמו"ר 'צינור השפע' מקרעטשניף כפר עטה את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט. מאות חסידים ואנשי מעשה גדשו את הפארנצעס בהיכל הענק, כשהם נסחפים אחר עבודת הקודש שנערכה בלהבת אש קודש ובסילודין.

האדמו"ר, שנודע בעבודתו הסוערת, עודד את השירה בעוז ובתעצומות כדרכו הקדושה. במהלך הריקודים שולבו ניגוני חג הפורים, כמיטב המסורת היות ועומדים שלושים יום קודם החג. בשיאו של הטיש התקיים המעמד הנשגב של "שעת חקל תפוחין קדישין", רגע של התעלות עילאית שתפס את הקהל בדבקות עמוקה.