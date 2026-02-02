4 שעות ואתם בציון הגר"א: בשורת התעופה מנתב"ג לירושלים דליטא

עבור הציבור החרדי, ובפרט עבור עולם הישיבות הליטאי, ווילנה היא הרבה מעבר ליעד תיירותי – היא 'ירושלים דליטא', העיר שבין סמטאותיה הדהדה תורתו של מרן הגאון מווילנה זיע"א. כעת, עם פתיחת עונת האביב-קיץ 2026, הבשורה על קו הטיסות החדש של חברת 'ארקיע' מעוררת עניין רב בקרב אלו המתכננים את הנסיעה לציונים הקדושים.

לוח הטיסות: שלוש פעמים בשבוע ל'ירושלים דליטא'

על פי הודעת נמל התעופה של וילנה, הטיסות יופעלו בתדירות של שלוש פעמים בשבוע – בימי ראשון, שלישי וחמישי. לוח זמנים זה נחשב לאידיאלי עבור המגזר החרדי, שכן הוא מאפשר יציאה בתחילת שבוע וחזרה לפני שבת קודש.

הטיסות יופעלו באמצעות מטוסי ה-Airbus A320 של החברה, כאשר משך הטיסה יעמוד על כארבע שעות בלבד – מרחק נגיעה מהיכלי התורה ההיסטוריים של מזרח אירופה.

מפלט מהחום הישראלי אל האווירה הליטאית הקשוחה

בעוד שהחורף הליטאי ידוע בקשיחותו - הלילה למשל צפויות הטמפרטורות לצנוח ל-26 מעלות מתחת לאפס - הרי שהקיץ הליטאי מהווה מפלט מרענן עבור התייר הישראלי.

מדובר במזג אוויר חמים ונעים המאפשר סיור נינוח במחוזות העתיקים בווילנה ובקובנה הסמוכה

הנחיתה בווילנה מתוארת ככניסה ליקום מקביל – עיר שמשלבת בין הוד קדומים מזרח-אירופי לבין קידמה מערבית, המעניקה למבקר בה תחושת רוגע ושלווה השונה מהלחץ היומיומי בארץ.

התחרות על הנוסע החרדי עולה שלב

פתיחת הקו של ארקיע מצטרפת לפעילותן של חברות נוספות כמו ישראייר, ומצביעה על הביקוש הגובר של הציבור החרדי ליעדי מורשת.

וילנה, הנחשבת לאחת הערים הירוקות והיפות בצפון אירופה, הופכת לנגישה יותר מתמיד עבור בני הישיבות והמשפחות המחפשות לשלב בין טיול שורשים לבין התעלות רוחנית במקומות שבהם צמחו גדולי הדורות.