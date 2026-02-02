כיכר השבת
"אבי אבי רכב ישראל": רבבות ליוו את האדמו"ר המהרי"ד מלעלוב זי"ע למנוחות

רבבות אלפי ישראל ליוו אמש למנוחת עולמים את האדמו"ר הרה"ק המהרי"ד מלעלוב זצוק"ל, שנסתלק לגנזי מרומים • מסע ההלוויה יצא מבית מדרשו ברחוב בר אילן אל הר הזיתים, שם נטמן לצד אביו הגדול • עשרות אדמו"רים ורבנים חלקו כבוד אחרון להאי צדיק וקדוש • לעת עתה לא הוכתר ממשיך להנהגתו בקודש (חסידים)

הלוויית האדמו"ר המהרי"ד מלעלוב זי"ע (צילום: ש.פ.ה.)

ירושלים של מעלה עטתה שק ואפר עם הישמע הבשורה הקשה על הסתלקותו של האי גברא רבה, עובד השם בלב ונפש, כ"ק מרן האדמו"ר מלעלוב זצוק"ל. אמש, בשעה מאוחרת, ליוו רבבות חסידים ואנשי מעשה את מיטתו של הרבי בדרכו האחרונה.

מסע ההלוויה יצא מהיכל בית מדרשו המרכזי ברחוב בר אילן בירושלים, המקום בו הרביץ תורה וחסידות במשך שנים רבות. הקהל הרב, שגדש את הרחובות הסמוכים, נפרד בדמעות מהנהגתו הקדושה ומהארת הפנים המיוחדת שאפיינה אותו.

במסע ההלוויה נראו עשרות אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות שבאו לחלוק כבוד אחרון לזקן צדיקי החסידות. שיירת הלוויה המשיכה לעבר הר הזיתים, שם נטמן האדמו"ר בחלקת אבותיו, סמוך ונראה לקברו של אביו הגדול זי"ע.

לעת עתה, בצל האבל הכבד המוטל על החסידים, טרם הוחלט על הכתרת ממשיך להנהגת העדה בקודש.

הלוויית האדמו"ר המהרי"ד מלעלוב זי"ע (צילום: ש.פ.ה.)
1
אוהבן של ישראל בכל קנה מידה. את אהבה שהציבור רחש חשו אתמול בלוויה באבלו האישי של כול אחד ואחד. שהיה למליץ יושר
פיני

