ירושלים של מעלה עטתה שק ואפר עם הישמע הבשורה הקשה על הסתלקותו של האי גברא רבה, עובד השם בלב ונפש, כ"ק מרן האדמו"ר מלעלוב זצוק"ל. אמש, בשעה מאוחרת, ליוו רבבות חסידים ואנשי מעשה את מיטתו של הרבי בדרכו האחרונה.

מסע ההלוויה יצא מהיכל בית מדרשו המרכזי ברחוב בר אילן בירושלים, המקום בו הרביץ תורה וחסידות במשך שנים רבות. הקהל הרב, שגדש את הרחובות הסמוכים, נפרד בדמעות מהנהגתו הקדושה ומהארת הפנים המיוחדת שאפיינה אותו. במסע ההלוויה נראו עשרות אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות שבאו לחלוק כבוד אחרון לזקן צדיקי החסידות. שיירת הלוויה המשיכה לעבר הר הזיתים, שם נטמן האדמו"ר בחלקת אבותיו, סמוך ונראה לקברו של אביו הגדול זי"ע. לעת עתה, בצל האבל הכבד המוטל על החסידים, טרם הוחלט על הכתרת ממשיך להנהגת העדה בקודש.