כחודש לאחר הטלטלה ברדיו 'קול חי' עם ההודעה של מנהל התוכניות ברדיו 'קול חי' בצלאל קאהן על עזיבה, לאחר 14 שנים בהם עבד ברדיו, היום (רביעי) הוכרז על זהותו של המחליף.

מי שמונה לתפקיד הוא איש התקשורת ישראל מאיר, ששימש בתקופה האחרונה בין היתר כפרשן אורח בתוכניות השונות בערוץ 14, לצד כתיבת טור ב'משפחה'. במכתב מיוחד ששיגר הערב (רביעי) מנכ"ל הקבוצה שמואל טיקוצקי לעובדי התחנה, הוא בישר על הצטרפותו של איש התקשורת ישראל מאיר לתפקיד מנהל התוכניות של 'קול חי'. מאיר מביא עמו ניסיון רב בעולם התקשורת והאסטרטגיה החרדי. הוא מזוהה כמי שהקים את מערך הדיגיטל של תנועת 'דגל התורה' אותה ניהל במערכות הבחירות האחרונות, תוך הובלת מהלכים תקשורתיים מורכבים. בארבע השנים האחרונות מפרסם ישראל מאיר טור פובליציסטי קבוע במגזין 'משפחה', ובשנה האחרונה החל להגיש תוכנית אירוח ב'הידברות'. ישראל מאיר מסר עם מינויו: "אני מודה למנכ"ל שמואל טיקוצקי על האמון. בעז"ה אפעל יחד עם הצוות המסור כדי להמשיך ולהעניק למאזינים תוכן איכותי, תורני ואקטואלי שעומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר. תודה מיוחדת לידידי בצלאל קאהן, ראשית, על עיצוב דמותה של התחנה והבאתה למעמדה הנוכחי. שנית, בפן האישי: על הליווי המקצועי המתמשך". על פי המכתב שפורסם, "במסגרת תפקידו החדש, ירכז ישראל מאיר את ניהול התוכן של 'קול חי', ויפעל לשדרוג לוח השידורים והתאמתו לאתגרי התקופה, תוך שימור הקו התורני של התחנה". שמואל טיקוצקי הודה לבצלאל קאהן על "פועלו ללא לאות להצלחת התחנה ושגשוגה. לשמחת כולנו, בצלאל נמצא כאן איתנו. מייעץ ומלווה מקרוב את התהליכים החדשים, מכוון את ישראל מאיר בכל צעד ושעל. תודה!".

כזכור, במכתב ששיגר קאהן לעובדי 'קול חי' לפני חודש, הוא כתב כי "לאחר מחשבה עמוקה החלטתי שבתקופה הקרובה אסיים את תפקידי ואצא לפרק זמן של התרעננות, לקראת המשך שליחותי בעולמו של בורא עולם".

קאהן ציין במכתבו כי "לפני כ-14 שנים, בימים שבהם ידידי עדו ליבוביץ כיהן כמנכ"ל - הוזמנתי להצטרף לצוות הנהלת התחנה, על-ידי מי שכיהן בהמשך כמנכ"ל התחנה, ידידי היקר ר' אבי רוזן, שהאמין בי ופתח בפניי דלת לעולם של עשייה והשפעה ברוכה. מאז ועד היום, פעלתי מתוך תחושת שליחות, אחריות ומחויבות לאמון שניתן בי, הן בפני ההנהלה, ועוד יותר בפני מאות אלפי מאזיני קול חי".

בהמשך כתב לעובדים: "עבדנו יחד ברגעים של שגרה וברגעים של לחץ, בשעות לא שעות, סביב אירועים גדולים וימים מורכבים. ראיתי מקרוב את המסירות, המקצועיות, האכפתיות והלב הגדול של כל אחד ואחת מכם, ביום ובלילה. אם יש משהו שאני לוקח איתי יותר מכל - אלו האנשים היקרים שאתם".

יוזכר כי לפני כשנה, אבי רוזן, ששימש כמנכ"ל רדיו 'קול חי', הודיע על פרישה מהתפקיד, לאחר 13 שנה, ולאחרונה מונה לנהל את ערוץ 2000.