כיכר השבת
דבר ראשון | התוכנית המלאה 

השבוע בדבר ראשון - מעיראק ועד הקריות

"דבר ראשון" פותחת שבוע והיום עם ראיון מהותי על הרב אריה מסטורוב שנותן עידוד ועיצה למחכים לשידוך | חשיפת הבסיס הישראלי במרחק 1,800 ק"מ והבשורות המפתיעות של פוטין וטראמפ | האלימות של המרוקאים במגרש הכדורגל והשוק החשמלי שיגרום לכם לרוץ | וגם: מה קורה בכבישי הקריות?

שבוע טוב לכם והיום ב עם משה מנס וישראל מאיר פתחנו בדיווח הדרמטי על כך שישראל הקימה, על פי מקורות זרים, בסיס צבאי חשאי בלב עיראק. הבסיס הוקם כחלק מההערכות למערכה מול איראן, כשהוא משמש לוגיסטית וכן כבסיס לצוותי חילוץ והצלה עבור חיל האוויר הישראלי במרחק של 1,800 קילומטרים מישראל.

הבסיס הוקם בלב מדבר שומם, ועל פי הדיווחים הגיע במקרה למקום רואה צאן שזיהה את ההתארגנות והלך לקרוא לכוחות הביטחון המקומיים. כשהם הגיעו, ישראל תקפה אותם מהאוויר – אירוע בו נהרג חייל עיראקי ועוד שניים נפצעו.

שידוכים: להחזיר את הביטחון העצמי

בפינת השידוכים אירחנו ראיון מרתק עם אריה מסטורוב, מאמן ומלווה בחורים בשידוכים. הוא דיבר על כך של"ג בעומר וחזרת עונת החתונות הם ימים שמחים לרובנו, אך עבור רבים אחרים זו תזכורת כואבת. מסטורוב פרס את השיטה שלו להתמודד עם התחושות ולהחזיר תקווה, חיבור וביטחון עצמי למעוכבי שידוך.

זירה בינלאומית: פוטין וטראמפ מפתיעים

בצעד מפתיע בזירה הבינלאומית, פוטין אמר אתמול שהמלחמה בין רוסיה לאוקראינה מתקרבת לסיומה, אחרי יותר מארבע שנים של לחימה קטלנית ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. גם טראמפ הוסיף ואמר שהפסקת אש בת שלושה ימים תיכנס לתוקף בקרוב.

חדשות פנים: כאוס בכבישי הקריות

בגזרה המקומית, עסקנו במצב המדאיג בקריות. בקריית מוצקין טרקטורון נסע בפראות, עלה על מדרכה ודרס שתי נשים מבוגרות. גם בקריית אתא נרשמה תאונת פגע וברח קשה, כאשר משאית דרסה למוות צעיר ונעלמה מהשטח.

רץ ברשת: מריקודים ועד הלם חשמלי

סיימנו בפינת "רץ ברשת" עם ז'ולט הגדוש, שר הבריאות ההונגרי, שחגג בריקוד ניצחון יוצא דופן לאחר הבחירות. ראינו גם אירוע אלימות קשה במגרש כדורגל במרוקו, וסיפרנו על אתגר ה-"טאף מאדר" הכולל ריצה דרך שדה חוטים חיים עם 10,000 וולט. לסיום, ראינו שאדם אחד שקופץ על מוט זה פשוט לא מספיק.

רועה צאן ולא רואה
שמעון וייזר

