מלי לא הייתה מאלו שנחשבות "להיט" בקרב השדכניות. היא הייתה בחורה ממוצעת ונחמדה, שלמדה בסמינר ממוצע והביאה ציונים ממוצעים. משפחתה לא הייתה עתירת ייחוס, וההורים שלה לא סבלו מעודפי כסף בהם היו יכולים "לקנות" את החתן המיועד.

בהתאם לקריטוריונים, השידוכים שלה התנהלו בתחילה בעצלתיים, כאשר רבים מהם נפלו כבר בשלב הבירורים - ואחרים לא ענו לשאיפותיה. במשך כשנה היא נפגשה עם מספר חד ספרתי של בחורים, אף אחד מהם לא הביא את הבשורה לה ייחלה כל כך.

כאשר עלתה ההצעה של מנחם, בחור מוכשר מישיבה מפורסמת מאד בירושלים, מלי לא תלתה בכך תקוות רבות. היא הייתה למודת ניסיון, וידעה שבעולם השידוכים בדרך כלל מקפידים מאד להתאים את רמת הישיבה לרמת הסמינר. בכל זאת אמרה את ה"כן". מה כבר יש להפסיד.

אפילו השדכנית הייתה בהלם כשהגיעה אישור גם מהצד השני. מלי התרגשה מאד לקראת הפגישה - הראשונה שלה עם בחור מישיבה "נחשבת באמת", שגם הוא עצמו לא קוטל קנים. לא הרבה ידעו, אבל היא אפילו קנתה בגד מיוחד לכבוד האירוע.

הפגישה עצמה עברה די חלק. השיחה תוחזקה היטב, השאיפות תאמו. הם התקדמו לעוד פגישה, ועוד אחת, ועוד.

זה היה אולי בפגישה השישית, כאשר פעמי הסגירה כבר נראו באופק, כאשר מלי קלטה באופן סופי שהוא לא מה שחשבה בהתחלה. בתוך מסכת הצידקות וה"בית נאמן בישראל" שהציג בתחילה התגלה לגלוג דק לדברים שבקדושה, יחד עם חוסר הקפדה מובהק על מצוות אותו ראתה בעצמה - לא פעם ולא פעמיים.

זה לא היה פשוט לוותר על היוקרה הנוצצת שמנחם ייצג, אבל מלי הייתה כנראה מספיק בוגרת בשביל להבין מה חשוב באמת. היא הורידה את השידוך.

• • •

למה שקרה אחר כך לא ציפתה בשום חלום. ברגע שפורסמה השמועה על סיום השידוך החל להגיע זרם הצעות בלתי פוסק - המשותף לכולם היה שהם הגיעו מתוך אותה ישיבה מפורסמת עצמה, ממש מאותו שיעור של מנחם.

מלי מעולם לא תכננה להפוך לפופולארית כל כך בין רגע, ובמשך כמה ימים היא הסתובבה באופוריה של ממש, כשהיא מנסה להתרגל למציאות החדשה והמפתיעה.

יום לפני שנפגשה עם בחור נוסף מהשיעור היא דיברה עם חברה טובה, לה היה אח באותה ישיבה. "בבת אחת הגיע לי ים הצעות מהישיבה הזאת. זה ממש מדהים", שיתפה אותה בהתרגשות. החברה הגיבה בצחקוק קל.

"למה צחקת?", תהתה מלי. "סתם נזכרתי במשהו... לא חשוב", הגיבה הנ"ל. התגובה המתחמקת רק העלתה סימני שאלה נוספים אצל מלי, והיא לא וויתרה: "את יודעת על זה משהו מאחיך?", שאלה ישירות.

לאחר דיבוב קצר נוסף הודתה החברה: "שמעי לא נעים לי לספר, אבל מסתבר שהבחור איתו נפגשת היה ממש משוכנע שתתחתנו כנראה. הוא סיפר עלייך הכל להרבה חברים, ואפילו הראה להם את התמונה ששלחתם דרך השדכנית. זו כנראה הסיבה שנהיית פופולארית כל כך בשיעור שלו".

לזכותה של החברה ייאמר שהיא כנראה לא שיערה עד כמה מלי תיקח את המידע הזה קשה. ייתכן שהרבה בחורות היו מגיבות אחרת, אך מלי ראתה זאת כפגיעה קשה באמון שלה, ושימוש ציני בתמונה ששלחה לצורך שידוך ספציפי בלבד - וודאי לא מתוך מטרה שתופץ בקרב שיעור שלם.

"אני פשוט לא מאמינה שבחורי ישיבה עושים כאלה דברים", הגיבה בסערה. בלי לחשוב אפילו היא ביטלה את הפגישה המתוכננת, והודיעה להוריה על לקיחת פסק זמן מהשידוכים.

• • •

בשבועות הבאים מלי עברה מעין משבר אמון. היא התחילה ממש לשנוא את הישיבות ה"נחשבות" בציבור, מתוך מחשבה שרק בחורים מתנשאים שמרגישים "רמה אחת מעל כולם" יכולים לזלזל ככה בפרטיות שלה.

בינה לבין עצמה החליטה שתיקח בחור מישיבה ממוצעת כמו הסמינר בו למדה, עם מידות טובות ויראת שמיים אמיתית.

זו הסיבה שכשאותה חברה התקשרה להציע לה את אהרן - בחור שלמד באותה ישיבה מירושלים, הגיבה מיידית בשלילה. "איך את בכלל מציעה לי מישהו שלקח חלק בכל מה שקרה לי?", תהתה בכעס. "תקשיבי לי עד הסוף", התחננה החברה.

כששמעה את ההמשך שינתה מלי את דעתה במאה שמונים מעלות.

מסתבר שמתוך בחורים רבים להם הראה מנחם את התמונה, אהרן היה היחיד שסירב להסתכל. "אני לא חושב שהיא הייתה רוצה שהתמונה שלה תסתובב בישיבה", אמר בכנות. חבריו לעגו לו על צדקותו היתרה, אך הוא נותר בשלו.

"אני לא צריכה לשמוע עוד. אני רוצה להיפגש", הודיעה מלי מייד.

• • •

הרבה בחורות מעמידות את חתנם המיועד למבחן, כדי לדעת איך הוא מגיב בזמני חולשה וניסיון. תחת החופה ידעה מלי שחתנה עבר בהצלחה את המבחן האולטימטיבי, זה שסיפר לה מי הוא יותר מהכל. "הרי את מקודשת לי", הוא אמר, והיא חייכה מתחת להינומה.