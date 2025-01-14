פגישה ראשונה: כפות הידיים המזיעות, השאלות המביכות והדממה שאפשר לחתוך בסכין פלסטיק מהסוויטה בלובי| אם גם אתם עומדים להיכנס לזירת השידוכים בפעם הראשונה - הנה 8 טיפים שיעזרו לכם לצאת משם בשלום ואולי אפילו עם חיוך (שידוכים)
חברות, אני חושבת שהדיבור על התפשרות נובעת קצת מנחיתות. תרימו את הגב, אתן הכי שוות בעולם, מי שלא ירצה אתכן – לא שווה אתכן! הקב"ה בחר בנו להתמודדות שמקרבת אותנו אליו, וממקום כזה לא תצא פשרה! בואו נזכור שאנחנו סוכרתיות סוג א'!!! (בריאות)
זה היה יום חמישי, ובאותו יום אנחנו אמורים לדבר בפלאפון. אני יוצאת קצת יותר מוקדם מהבית ומחכה לפלאפון מהבחור. אני מחכה לשיחה ממנו והבחור לא מתקשר... השעון כבר מתחיל לרוץ, אני בדרך ועוד מעט אנחנו מגיעים למירון ועדיין אין שיחה. ואז התחילו לרוץ לי המחשבות בראש (שידוכים)
יש רגע כזה שאנחנו מכירים את הקרובים אלינו ברגעים הכי קריטיים בחיינו. הבנתי שאלו ההורים שלי, הם חוששים להראות את הכלה שלהם לעולם שלא נראית לפי קריטריון הנראות שלהם, גם אם אני סובל ובצער גדול כל כך | הפרק הראשון (שידוכים)
וכך פעם בחודש הייתי נפגשת עם בחור שאמא החליטה עבורי, אבל אני לא הרגשתי חיבור, לא זה היה הסגנון. וכשהיה מדובר בבחור שהיה נראה לי ורציתי להמשיך, אמא שהייתה מבררת כרונית, גילתה פרטים במהלך הפגישות ועצרה אותן (שידוכים)
היא סיפרה שבחודשיים האחרונים היא מחללת שבת בסתר, ולא שומרת כשרות כלל, ולא מעניין אותה מכלום. "אני לא רוצה להפריע לך בחיים, עדיף שנסיים כאן, בצורה יפה, אתה כל כך אדם טוב למה לך לסבול איתי, תפתח לך את הדף החדש שלך. תן לי ללכת" (משפחה)
כשסיימנו את הפגישה החמישית קרה הדבר הזה,
שהיה מבחינתי ה'קש ששבר את גב הגמל'. מנחם קם ושם פעמיו לדלת היציאה מבלי לשלם על השתייה
שהזמין. כאן זה היה כבר יותר מדי עבורי, הבנתי בצורה ברורה: הוא קמצן כרוני, ובונה עליי שאני אשלם (שידוכים)
את המושג
'מצב מלחמה' הם מכירים מאוקראינה ולא מהחודש האחרון, לפני שבועיים הם חיתנו את בנם
בארץ בצל המתיחות והמלחמה | איך מתכוננים לחתונה בתוך אי וודאות גדולה? | מהעז יצא מתוק: הקליפ שיצא לחתונה שלא ישאיר אתכם אדישים (מגזין כיכר)
כשההזמנות יצאו, את ההזמנה הראשונה כתבתי לאבא, עם הקדשה יפה ובקשת סליחה. ומאמא הבנתי: "אבא לא מתכוון להגיע לחתונה, אני לא באה, אני רצה. אבל אל תתעסקי בזה, תתעסקי בשמחה שלך", אמרה לי בלחש שאבא לא ישמע (משפחה)
גופו של איציק החל להתעוות
ותנועות הגוף שלו הפכו לבלתי נשלטות בידיים וברגליים. הספקתי לראות את עיניו
מתגלגלות כלפי מעלה עם עיוותים בפנים, והכחלה שהחלה להיראות סביב הפה. נאלמתי דום,
השתתקתי מבלי יכולת להפסיק לבכות (שידוכים)
הכתבה על תופעת הסתרת בעיות נפשיות בשידוכים, עוררה הדים רבים ותגובות נרחבות, אחת מהן היא של בעלת תשובה שבמכתב כואב מספרת כיצד רימו אותה בשידוכים, מתי היא זיהתה את הבעיה ואיך זה השפיע על אמה | הפרק השביעי בסדרה האם ניתן למנוע את הגירושין? (זוגיות)
פסיכולוגים רבים טוענים שסיום גיל ההתבגרות בדורנו מאוחר יותר מגיל 18; האם הגיל השתנה או שהתחלנו לפנק את הצעירים ולתת להם יחס של ילדים? | וגם, מהו גיל ההתבגרות החרדי ומה ההשפעה שלו על חיי הנישואין? | הפרק השישי בסדרה האם ניתן למנוע את הגירושין? (זוגיות)