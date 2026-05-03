בתוך עולם השידוכים החרדי, שנדמה לעיתים כמנגנון סגור ונוקשה של חוקים וסטיגמות, מתמודים חרדים עם תופעת הרווקות המאוחרת, עו"ד משה מנשה, בן 35, כוכב תוכנית השידוכים "ווארט", הגיע לאולפן כדי לדבר על הכל. בלי פילטרים, ובלי מסכות.

"שוק השידוכים הפך לקבוצות וואטסאפ שמרגישות כמו מכירת דירה"

ר בפתח הראיון, גוטהלף מציף את הפיל שבחדר, סטטוס ה"גרוש ללא". מנשה, שהיה נשוי חודשים ספורים בלבד, מסרב לתת לטייטל הזה לנהל אותו או לכווץ אותו.

"אם מסתכלים על המגזר הכללי, אנשים נפרדים אחרי קשרים ארוכים וזה בסדר, הם לא מסתובבים עם טייטל של 'גרוש'," הוא מנתח באולפן בקור רוח. "אני הייתי נשוי מספר חודשים מצומצם. האקט של החתונה הוביל לסטטוס הזה, אבל בתכל'ס עדיין לא חוויתי חיי זוגיות אמיתיים."

עם כל הבכירים | תיעוד נרחב מיום ההולדת 50 לשר איתמר בן גביר איציק אוחנה | 11:18

כאשר גוטהלף מזכיר את הרגע בתוכנית שבו נשאל מנשה על ידי משודכת "למה מגיע לי גרוש?", התשובה שלו חושפת את הפצע המגזרי: "הבנתי על מה זה יושב. החברה החרדית מקוטלגת מאוד לתבניות. עולם השידוכים הפך לקבוצות ווטסאפ של כרטיסים שמרגישים כמו מכירת דירה, שוכחים לגמרי את האישיות והכימיה."

לברוח מהישיבה למד"א: הסיפור התחיל בגיל 20?

מסתבר שהאומץ ללכת נגד הזרם לא נולד באולפני הטלוויזיה. בגיל 20, תוך כדי לימודים בישיבה, הוא יצא בסתר לקורס חובשים במד"א.

"פחדתי שיתפסו אותי כי אני אדם ששומר על הפרטיות שלו," הוא מודה. "אבל באתי להציל חיים, וכשחולה מגיע הוא לא שואל מי אתה. גדלתי בבית של ערכים והוריי אמרו לי שזה בסדר ללכת נגד הזרם. אנחנו לא חיים באקווריומים ולא שמים גדרות שמפרידות בין גברים לנשים ברחובות." משם, הדרך לאקדמיה (בגיל 23, שוב מתחת לרדאר הישיבתי) ולפתיחת משרד עורכי דין עצמאי, כבר הייתה עניין של זמן, עבודה קשה והרבה נחישות.

"אני הולך לבר מצוות של הילדים של החברים, וזה צובט"

למרות ההצלחה העסקית, כשמדברים על 12 שנים בעולם השידוכים אי אפשר להימנע מהכאב. מנשה לא מתייפייף מול המיקרופון: "יש רגעים שקשה ובא לי להתחתן, כשאתה רואה את כולם סביבך נשואים. היום אני כבר לא הולך לחתונות של חברים, אני הולך לבר מצוות של הילדים שלהם, וזה צובט. אבל אני מבין שזה המסלול שאלוקים ניתב לי, ואני מאמין בדרך."

רגע של אמת מאחורי הקלעים: הזעקה השקטה של השבת

לקראת סיום הריאיון, מבקש מנשה להעלות מודעות לבדידותם של הרווקים המבוגרים בקהילה, במיוחד בשבתות. "לפעמים הם מעדיפים להיות לבד בדירה ולא ללכת למשפחה כדי לא לספוג שאלות על חתונה או לקבל הצעות מוזרות," הוא חושף בכאב. "חברים צריכים לשים לב, להזמין אותם ולהרים להם את המצב רוח."

לתפיסתו של משה מנשה זוגיות במגזר החרדי בשנת 2026 לא חייבת להתנהל לפי הספר הסטנדרטי. תפיסת הזוגיות שלו מושתתת על חברות ושותפות בגובה העיניים שבה לא מסובבים את החיים רק סביב בן הזוג כדי למלא חלל, היא אולי לא המסלול הקלאסי, אבל היא ללא ספק קול אותנטי, שצריך להישמע.

מגיש: אלי גוטהלף

עריכה והפקה: נריה סעדיה ואלי גוטהלף

כתבה באתר: נריה סעדיה