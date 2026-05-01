השפעתו של הפרשן הפוליטי הישראלי חצתה את גבולות השיח המקומי והורגשה היטב בזירה הכלכלית הבינלאומית. טורו השבועי של עמית סגל, שפורסם במגזין "ישראל השבוע", הצליח לטלטל את שוק התחזיות העולמי "פולימרקט" ולהקפיץ את סיכוייו של יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, לזכות בראשות הממשלה הבאה.

"פולימרקט" היא פלטפורמת הימורים ותחזיות בינלאומית המבוססת על טכנולוגיית מטבעות קריפטוגרפיים, שבה משתמשים משקיעים כסף אמיתי על תוצאות של מגוון אירועים, החל מבחירות בארצות הברית ועד לזהות ראש הממשלה הבא בישראל.

הפלטפורמה נחשבת לרוב לאינדיקטור מדויק יותר מסקרים מסורתיים, שכן הסיכויים המשתקפים בה מתעדכנים בזמן אמת בהתאם לתנועת הכספים של מהמרים ש"שמים את כספם במקום שבו נמצא פיהם".

עד פרסום הטור של סגל, סיכוייו של ליברמן לעמוד בראשות הממשלה הוערכו בפולימרקט באחוז בודד וזניח. אולם, בעקבות הדברים שכתב סגל, החלו מהמרים להזרים כספים לפוזיציה על ליברמן, ותוך שעות ספורות בלבד זינקו סיכוייו פי חמישה ויותר, והגיעו ל-6.2%.

זינוק זה הציב את ליברמן במקום הרביעי ברשימת המועמדים, מיד אחרי בנימין נתניהו, נפתלי בנט וגדי איזנקוט.

בטורו שעסק בהשלכות האיחוד בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, התייחס סגל ישירות לנתוני הפולימרקט, שהראו שוויון כמעט מוחלט בין בנט לנתניהו (כ-40 אחוזים כל אחד). "אם היו לי מיליון דולר לסכן, בטח הייתי מפזר סיכונים ומשקיע שווה בשווה בין שניהם", כתב סגל, "אבל אם היו לי אלף דולר להתפרע איתם, על הכל או כלום, הייתי משקיע דווקא במישהו שזוכה כרגע לאחוז אחד סיכוי: אביגדור ליברמן".

סגל הסביר את הרציונל שעומד מאחורי ההימור הלא שגרתי, והזכיר כי ההצהרה של ליברמן מלפני שבוע שלפיה יהיה ראש הממשלה הבא, זכתה לזלזול ולגיחוך בקרב המערכת הפוליטית.

"טעות של מתחילים", קבע סגל, והציג את המתמטיקה הפוליטית: "לפני הכל, מתמטיקה: רשימת 'ביחד' היא לא מפלגה, אלא שתי סיעות שחוברו זו לזו. המשמעות היא שאם הסקרים נכונים, לבנט יהיו במקרה הטוב 15-14 חברי כנסת, ולליברמן במקרה הרע שמונה או תשעה. לבנט היו פחות מנדטים מליברמן כאשר דרש מלפיד, אז עם 17, את ראשות ממשלת השינוי".

סגל המשיך וניתח את הדינמיקה בתוך גוש האופוזיציה: "בניגוד לגוש נתניהו, אין היררכיה אמיתית באופוזיציה. בשם מה ידרשו לפיד, איזנקוט, בנט וגולן מליברמן להסתפק בתפקיד שר האוצר שוב, וזה במקרה הטוב? ומה יגידו לו, אם ביום שאחרי הבחירות יודיע שהוא דורש את ראשות הממשלה לעצמו, ולא - ישקול אפשרויות אחרות? האם בנט יגיד לו שלא מקובל ולא מוסרי להנהיג מדינה עם מספר חד-ספרתי של מנדטים?".

סגל התייחס בטורו גם לנקודת התורפה בתיאוריה שלו, והיא העובדה שליברמן, בניגוד לבנט של שנת 2021, אינו מתפקד כלשון מאזניים קלאסית בין הגושים, במיוחד לאור התבטאויותיו החריפות נגד נתניהו והמפלגות החרדיות. למרות זאת, סגל הציג את "הדילמה של ליברמן", שעשויה דווקא לפעול לטובתו.

לדברי סגל, "כמה מגדולי מקורביו של ליברמן משוכנעים שהוא לא ילך שוב לקואליציה שנשענת על רע"מ, אחרי שנכווה קשות בממשלת השינוי. רוצה לומר: אין לו שום תמריץ להיות שוב מגש הכסף שעליו הוקמה ממשלה בתמיכת מנסור עבאס".

המסקנה של סגל היא שבתרחיש שבו לאף אחד מהגושים אין רוב של 61 מנדטים ללא המפלגות הערביות, "הדרך היחידה לפתות אותו... היא הפרס הגדול של ראשות הממשלה".

את טורו סיכם סגל בנימה פרקטית לעולם ההימורים: "האם הסיכוי לזה גבוה? לא במיוחד. האם הוא גבוה מהאחוז הבודד בפולימרקט? בהחלט כן. לי זה נשמע כמו הזדמנות מעניינת להימור מחושב".

נראה כי קוראי הטור ברחבי העולם הפנימו את המסר, ושלחו את הגרף של ליברמן לזנק מעלה.