ומי הרוויח יותר?

אחרי שחגגו את האיחוד: זה ההישג שהרוויח לפיד במפלגה המאוחדת עם בנט

ההסכם בין ראשי הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויאיר לפיד, קובע כי בכל שביעיית מקומות, בנט יזכה בארבעה מקומות ולפיד בשלושה, מה שנותן ללפיד 12 שריונים ב-29 מקומות | במצב שבו איזנקוט מצטרף, ליש עתיד לא יהיו 12 חברים ב-29 המקומות הראשונים, אלא פחות מכך (פוליטי)

בנט ולפיד בהצהרה לתקשורת

יומיים לאחר ההודעה על איחוד, הערב (שלישי) נחשף ההסכם בין ראשי הממשלה לשעבר נפתלי בנט ו, ולפיו בכל שביעיית מקומות, יזכה בארבעה מקומות ולפיד בשלושה, מה שנותן ללפיד 12 שריונים ב-29 מקומות.

על פי הדיווח של עמית סגל, לפי ההסכם לפיד יקבל 12 מקומות מתוך 29 המקומות הראשונים ברשימת ביחד. שאר המקומות יהיו לאנשיו של בנט, ולמעשה, על פי ההסכם, על כל שלושה מקומות של לפיד, לבנט יהיו ארבעה.

על פי הסקרים, לפיד יצליח בפעם השמינית להכניס אל הכנסת מספר דו-ספרתי של חברים במפלגתו ומדובר בהישג של ממש. בנוגע לתפקידים, בשלב זה אין הסכמות על "מי יכהן כשר", וההנחה היא שמחכים לגדי איזנקוט.

במצב שבו איזנקוט מצטרף, יהיה "דילול" לנציגי לפיד, וליש עתיד לא יהיו 12 חברים ב-29 המקומות הראשונים, אלא פחות מכך, אולם איזנקוט זוכה בסקרים לכ-15 מנדטים, ורשימה מאוחדת איתו צפויה לקבל יותר מנדטים כך שההישג עבור לפיד צפוי להישמר גם כן.

תוכן שאסור לפספס:

שימשיכו להתקשקש עם עצמם ושיהיה להם בהצלחה לכל הצדדים ואנחנו נקח את הבחירות בהליכה נפרגן להם עוד 4 שנות ביבי🤣
יחיאל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

