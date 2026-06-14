היחצ"ן הישראלי המוכר, רונן צור, הכריז הערב (ראשון) בנוכחות פעילי ארגון "מכונת הניצחון" אותו ייסד, על התמודדותו בפריימריז לרשימת "הדמוקרטים" לקראת הבחירות השנה.

צור הוא יועץ תקשורת ואסטרטג פוליטי מוכר בציבוריות הישראלית, בעבר כיהן כחבר כנסת מטעם מפלגת העבודה והיה ממקימי מטה משפחות החטופים והנעדרים לאחר מתקפת הפתע בשבעה באוקטובר.

צור, המשמש כיום יו"ר תנועת "דגל ישראל" ומנהל את חברת "צור תקשורת", נחשב בשנים האחרונות לאחד המבקרים החריפים והבולטים ביותר של ממשלת נתניהו ושל מחנה הימין.

בהכרזתו אמר צור: "כשהקמתי את מטה משפחות החטופים, לא דמיינתי לאיזה שפל תובל המדינה על ידי צבר בוגדים, שאחרי כניסתי לכנסת אדאג שיועמדו לדין. כשהקמתי את מכונת הניצחון, לא דמיינתי עד כמה מהר ובאיזו נחישות ילכו אחריי אלפי מתפקדות ומתפקדים כדי לנצח את מכונת הרעל השטנית".

לדבריו, "רשימת הדמוקרטים צריכה להיות מורכבת רק מלוחמים - לוחמים עם כוח, עם אנרגיה, עם זעם, עם אהבה למדינה, עם תקווה בעיניים וסכין בין השיניים. וזה אני".

עוד אמר כי "הדמוקרטים צריכה להיות מפלגה של לפחות 17 מנדטים. יאיר גולן צריך להיות שר הביטחון, והרשימה צריכה להיות מאוזנת ומורכבת ממנהיגים שאינם דמויות שוליים, אינם חשודים בשחיתות ואינם מתחרים בהשמעת דעות קיצוניות שמרחיקות מאיתנו מצביעים רבים לטובת אחרים".