משה רדמן ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

סערה פוליטית פנימית וסוערת במיוחד מטלטלת בימים אלו את מפלגת 'הדמוקרטים', בעקבות התבטאויות שנויות במחלוקת של מועמד המפלגה לכנסת במקום ה-9, משה רדמן. כזכור, בעקבות הפיגוע הקשה בשומרון בו נרצחו שני בני אדם, רדמן עורר זעם ציבורי נרחב כאשר שיגר תנחומים למשפחות הנרצחים ובמקביל גם למשפחת המחבל הרוצח, תוך שנקט בקו תוקפני והאשים את ההתיישבות והמתנחלים בהסלמה.

התבטאות זו גררה גל ביקורת נרחב מכל קצוות הקשת הפוליטית, אך כעת מתברר כי הסערה האמיתית התחוללה דווקא בתוך חדרי החדרים של הסיעה. במהלך ישיבת סיעה סגורה וסוערת של 'הדמוקרטים', שנערכה בצל הביקורת הציבורית הנוקבת, פרץ עימות חריף וחסר תקדים בין חברי הרשימה. כך חשף הערב (חמישי) עמית סגל בחדשות 12. לפי הדיווח, חברי הכנסת והמועמדים בסיעה לא חסכו שבטם מרדמן והטיחו בו דברים קשים במיוחד על הנזק האלקטורלי הכבד והפגיעה הקשה במשמעת הקמפיין של המפלגה, שנגרם לדבריהם בעקבות הדברים. במהלך הדיון הטעון, עמרי רונן, הממוקם במקום ה-7 ברשימה, פנה ישירות אל רדמן בטון תקיף במיוחד ודרש ממנו לחדול מהתנהלות עצמאית: "מה זה ההתנהלות הזו, יש משמעת קמפיין. אתה חייב לדעת לעבוד עם הקמפיינרים. תפנים, הפריימריז נגמרו". אל המתקפה החזיתית הצטרפה בטונים גובהים ובצעקות חברת הכנסת נעמה לזימי, שהבהירה כי ההתנהלות הקיצונית של רדמן עולה למפלגה במחיר ציבורי כבד ועלולה להביא לקריסתה בקלפי. לזימי הטיחה ברדמן: "אנחנו נרד לחד ספרתי אם זה יימשך כך". דגלים ועשרות כלי רכב: "שיירת התמיכה" לעשרות עצורי סולברג | צפו כיכר השבת | 20:24 טובול: "לא רוצים להצביע למפלגות חרדיות? יש לכם אלטרנטיבה" קובי ישראל | 29.07.26 גולן מודה: "הייתה טעות" יו"ר המפלגה, יאיר גולן, שנאלץ להתמודד עם הסערה שנוצרה ועם חוסר האונים ההסברתי של הסיעה, ניסה לחתום את הדיון תוך שהוא מודה בכישלון בהתנהלות המפלגתית סביב האירוע. גולן אמר ביושר לחברי הסיעה: "הייתה טעות בנושא ביום שישי, אני מודה". בדבריו כיוון גולן, להערכת עמית סגל, לכך שהמפלגה נכשלה ביצירת קו הסברתי אחיד וברור מול גל התגובות הסוער, מה שהוביל להסלמה פנימית ופגע קשות בתדמית הציבורית של הרשימה.

יו"ר "הדמוקרטים" יאיר גולן ועידת ישראל היום ( צילום: פלאש 90 )

ליברמן מציב קו אדום ברור

החשש מהשלכות הסערה אינו מוגבל רק לזירה הפנימית של 'הדמוקרטים', אלא פושט בקרב כלל מפלגות גוש האופוזיציה. במערכת הפוליטית מעריכים כי התבטאויות מסוג זה מעוררות דאגה עמוקה בעיקר במפלגות הנמצאות באגף הימני יותר של גוש השינוי, החוששות כי הפרובוקציות הקיצוניות של 'הדמוקרטים' יבריחו מצביעי ימין רך וקולות מתנדנדים בחזרה לגוש הנגדי.

את הדאגה המוצדקת הזו היטיב לבטא יו"ר מפלגת 'ישראל ביתנו', אביגדור ליברמן, אשר הבהיר את עמדתו הנחרצת והחד-משמעית במהלך דיון עם הנהלת מפלגתו. כשנשאל על השותפות האפשרית עם יאיר גולן ומפלגתו ביום שאחרי הבחירות, שיגר ליברמן מסר תקיף וחד: "יאיר גולן וחבריו הם לא השותפים האופטימליים בלשון המעטה אבל זה מה שיש. אבל מה שאסור שיקרה זה שהם יחזיקו בתיק הביטחון ותיק המשפטים. אלה שני תיקים שהם לא יוכלו להחזיק בהם".

דבריו החריפים של ליברמן מציבים קו אדום ברור ומבהירים כי גם אם יוקם גוש משותף בעתיד, הקו הקיצוני שמובילים גורמים ב'דמוקרטים' יהווה מכשול מרכזי במשא ומתן הקואליציוני, כאשר הענקת תיקים ביטחוניים או משפטיים בכירים למפלגה נתפסת כעת כסדין אדום וכסיכון מוחשי בעיני שותפיה הפוטנציאליים לגוש.

רקע: הפריימריז והמועמדים השנויים במחלוקת

יצוין כי רדמן זכה במקום התשיעי ברשימת 'הדמוקרטים' בפריימריז שהתקיימו לאחרונה, בהם השתתפו יותר מ-112 אלף מתפקדים. במפלגה ציינו כי מדובר בשיא במספר המתפקדים מאז שנות ה-90. לצד רדמן, זכו במקומות ריאליים גם יאיר (יאיא) פינק במקום החמישי ועמרי רונן במקום השביעי.

המשבר הפנימי מגיע בעת שהמפלגה צפויה על פי הסקרים לגדול משמעותית ולהפוך לכוח מרכזי עם 9 עד 11 מנדטים. עם זאת, הסערה הנוכחית מעלה סימני שאלה לגבי יכולתה של המפלגה לשמור על משמעת פנימית ועל קו מדיני אחיד, במיוחד כאשר מדובר בנושאים רגישים הקשורים לביטחון ולהתיישבות.