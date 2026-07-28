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צניחה חופשית | נפתלי בנט איבד 12 מנדטים ב-13 שבועות בלבד 

מפלגת 'ביחד' בראשות בנט צונחת ל-14 מנדטים בלבד • איזנקוט מוביל עם 23 מנדטים, הליכוד שני | גוש האופוזיציה עם הערבים מגיע ל-70 מנדטים (פוליטי מדיני)

8תגובות
בצלילה חופשית. נפתלי בנט (צילום: משה שי/Flash90)

סקר מנדטים חדש של מכון 'מדגם' בראשות מנו גבע שפורסם אמש (שני) ב'חדשות 12' מציג תמונה דרמטית במפה הפוליטית: מפלגת 'ביחד' בראשות ויאיר לפיד ממשיכה בצניחה חדה ועומדת על 14 מנדטים בלבד - ירידה של מנדט נוסף לעומת הסקר הקודם.

הנתון המדהים והמדאיג מבחינת בנט ולפיד: 'ביחד' איבדה 12 מנדטים ב-13 שבועות בלבד.

איזנקוט מוביל, הליכוד שני

על פי הסקר, מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט היא המפלגה הגדולה בישראל עם 23 מנדטים - ירידה של מנדט אחד לעומת הסקר הקודם. הליכוד בראשות ראש הממשלה זוכה ל-22 מנדטים, גם היא נחלשת במנדט לעומת השבוע שעבר.

מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן נחלשת במנדט וזוכה ב-10 מושבים בכנסת הקרובה. מנגד, ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן שומרת על כוחה ומקבלת 9 מנדטים בדומה לסקר הקודם.

המפלגות החרדיות יציבות

בגזרת המפלגות החרדיות: ש"ס, יהדות התורה ועוצמה יהודית נשארות ללא שינוי ביחס לסקר הקודם, וזוכות כל אחת מהן ל-8 מנדטים.

הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' זוכה לקבל 4 מנדטים. במגזר הערבי, חד"ש-תע"ל ורע"ם זוכות ל-5 מנדטים כל אחת.

פריצת דרך למפלגת המילואימניקים

נתון מעניין בסקר: לראשונה, מפלגתם של חילי טרופר ויועז הנדל - בית ציוני המילואימניקים - עוברת את אחוז החסימה עם ארבעה מנדטים. לעומת זאת, כחול לבן של בני גנץ נשארת מתחת לאחוז החסימה עם 1.6%, וכך גם בל"ד בראשות סמי אבו שחאדה עם 1.2%.

מפת הגושים: האופוזיציה מתחזקת

עם מעבר מפלגת טרופר והנדל את אחוז החסימה, גוש מתנגדי נתניהו עולה ל-70 מנדטים ובו מפלגות האופוזיציה הציוניות שזוכות לראשונה ב-60 מנדטים. מפלגות הקואליציה מנגד מקבלות 50 מנדטים בלבד.

שאלת ההתאמה לראשות הממשלה

בניגוד לכמה סקרים קודמים שבהם איזנקוט הוביל על נתניהו בהתאמה לראשות הממשלה, שני המועמדים זוכים לאחוז התאמה זהה של 38%. לעומת זאת, נתניהו ממשיך להוביל מול בנט, ומתחזק ל-40% תמיכה אל מול 34% תמיכה ברה"מ לשעבר.

בנוסף, נתניהו זוכה ל-39% תמיכה מול ליברמן שמקבל 25% תמיכה.

בנימין נתניהונפתלי בנטהליכודסקרבחירות 2026

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0 תגובות

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8
בנט עשה את טעות חייו שהתחבר ללפיד כי בזה הוא איבד קולות של הימין המתון וקולות של השמאל לא היו מצביעים לו בשום מצב … ועוד נקודה שהוא מיהר לתקוף את החרדים היה צריך לשבת בשקט
אנונימי
7
על כגון דא אמר הרב עובדיה זצ"ל; מדבר סקר תרחק
בועז
6
הוא לא איבד. אדם לא יכול לאבד 12 מנדטים שמעולם לא היו לו. הכול עניינים פנימיים של תעשיית השקר התק שורתית
יהודה
5
וואו סקר אוביקטיבי של ערוץ ההחלשה 12. לדעתי יצא להם בסקר 120 מנדטים לשמאל אבל הם רצו להשמע יותר אמינים אז זה רק 70😂 בחיי איזה לוזרים. לא מוסיף הרבה כבוד לכיכר..
אברהם
4
הולכים נגד תורת השם הקדוש ברוך הוא מרסק אותם תודה השם
גד
3
שוטה גמור
חחח
2
בסקר של צוריאל שרון יש לבנט תשע
דוד
1
שימשיך לדבר נגד לומדי תורה
ירחמיאל

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