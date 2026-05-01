יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט, חושף טפח מאחורי הקלעים של הדרמה הפוליטית שהסעירה השבוע את המערכת. בשיחה סגורה שקיים אמש עם פעילי מפלגתו בכינוס בכפר בן נון, סיפר איזנקוט בגילוי לב על הרגע שבו נודע לו על האיחוד הפוליטי בין נפתלי בנט ויאיר לפיד.

מדבריו עולה כי למרות המגעים התכופים בין הצדדים, העדכון הגיע אליו בשיחת טלפון חפוזה, שלוש דקות בלבד לפני שהמהלך פורסם בהרחבה בכל כלי התקשורת.

לפי הדיווח בחדשות 12, במהלך הכינוס פירט איזנקוט את המאמצים הרבים שהשקיע מאחורי הקלעים בתקופה האחרונה. לדבריו, במשך ארבעת החודשים שקדמו להכרזה, הוא פעל באינטנסיביות בניסיון להוביל לחיבור משולש שירכיב חזית פוליטית מאוחדת של בנט, לפיד ושלו עצמו.

הוא שיתף את הפעילים כי סקרי עומק שנערכו הראו שאיחוד כזה עשוי לזכות בארבעים מנדטים ולשנות לחלוטין את המפה הפוליטית. עם זאת, הוא הסביר כי המהלך הגדול לא יצא אל הפועל בסופו של דבר בשל התנגדות שהובעה לעצם החיבור המשולש.

איזנקוט שחזר במדויק את רגעי הדרמה ביום ראשון האחרון, שבו נטרפו הקלפים. "ביום ראשון הגעתי לאירוע טעון, אני מקבל טלפון מנפתלי בנט", תיאר איזנקוט את תחילתה של השיחה המפתיעה.

"הוא אמר לי 'גדי, החלטתי להתאחד עם לפיד'. מאחר והייתי ממש בכניסה לדלת, אמרתי 'אני מאחל לכם בהצלחה. יש לנו מטרה משותפת - לנצח בבחירות האלה ולהביא לתקווה מחודשת במדינת ישראל, לשינוי עמוק'".

שלוש דקות בלבד לאחר ניתוק השיחה, כך העיד איזנקוט, כבר הופיעו כותרות החדשות שבישרו לעולם על החיבור בין השניים.

בהמשך השיחה עם הפעילים, התייחס איזנקוט לשאלות שהופנו אליו באותו ערב מגורמים שונים שתהו מדוע אינו מצטרף מיד למהלך שהוכרז. הוא הבהיר כי המטרה העליונה שניצבת לנגד עיניו היא לנצח את מה שהגדיר במילותיו "הממשלה הכושלת הזאת".

איזנקוט הבהיר את עמדתו הערכית ואמר כי "הוכחתי בחיי שטובת המדינה היא לפני טובתי האישית, כך יהיה. למרות שהופתעתי מהחיבור הזה שהוזמנתי אליו בהתראה של שלוש דקות, וכמובן שלא יכולתי להגיע, הדבר הנכון מבחינתי ייעשה".