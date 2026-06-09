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היועץ המקורב לנתניהו חשף כמה סרטונים הוכנו נגד גדי אייזנקוט

יונתן אוריך צייץ בחשבונו תגובה לקריאת יו"ר 'ישר' גדי אייזנקוט לנתניהו לבוא יחד לעימות פומבי. הוא טען כי מדובר בהמשך לסרטון שפרסם הליכוד נגד אייזנקוט ואז הוסיף כמה סרטונים דומים מחכים בקנה (אנשים)

גדי איזנקוט (צילום: אוליבייה פיטוסי/פלאש90)

יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך, חשף היום (שלישי) בציוץ שפרסם בחשבונו ברשת X, כי נגד יו"ר 'ישר' גדי איזנקוט הוכנחו כ-400 סרטונים לתקופת הבחירות.

את הדברים כתב בהמשך לקריאתו של איזנקוט מוקדם יותר, לראש הממשלה בנימין נתניהו, לבוא יחד לעימות פומבי.

"4 סרטונים של 20 שניות ואייזנקוט+מנליס רוצים עימות עם ראש הממשלה. חכו יש עוד 400", כתב אוריך.

זמן קצר קודם לכן פרסם הליכוד סרטון של 23 שניות נגד איזנקוט, בו נטען כי לאיזנקוט אין ממשלה בלי איימן עודה, בלי מנסור עבאס ובלי אחמד טיבי, כשמשולבים צילומים מביטויים שנאמרו בעבר בידי עבאס, עודה וטיבי.

בהמשך לכך צייץ איזנקוט: "נתניהו, מספיק עם סרטוני הסתה ולהתחבא מאחורי חשוד שמואשם בפגיעה מכוונת בביטחון המדינה. אתה יותר היסטרי מאיך שראיתי אותך ב-11.10.23. עזוב סרטים, קבע תאריך ומקום. בוא לעימות פומבי. נענה לשאלות הציבור. מנהיג אמיתי מדבר עם ציבור".

אוריך הגיב: "אני מופתע מכך שאייזנקוט רוצה עימות אחרי שהוא ברח מהממשלה לפני הכניסה לרפיח, לפני חיסול סינוואר ולפני השבת כל חטופינו. שיבוא לעימות עם השותפים שלו אחמד טיבי ואיימן עודה, אין לו ממשלה בלעדיהם". בהמשך לכך, בציוץ המשך, חשף את מספר הסרטונים הצפוי לאיזנקוט בתקופת מערכת הבחירות.

עימותגדי איזנקוטיונתן אוריך

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