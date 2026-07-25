כיכר השבת
הדחת נתניהו ופירוק הליכוד

אולטימטום הגיוס לחרדים: התוכנית הסודית של איזנקוט

יו"ר ישר! גדי איזנקוט מגבש אסטרטגיה פוליטית דרמטית ליום שאחרי הבחירות, הכוללת תנאי ברזל של חוק גיוס חובה לחרדים ולכולם ללא שום פשרות, סירוב מוחלט למשא ומתן עם המפלגות הערביות, ושאיפה להקים ממשלה רחבה ויציבה שתפרק את הליכוד (פוליטי מדיני)

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יו"ר 'ישר!' גדי איזנקוט בריאיון ל'כיכר השבת'

כפפה זרוקה על שולחן המשא ומתן העתידי: מאחורי הקלעים של המערכת הפוליטית, יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט כבר שרטט את מתווה העבודה הסודי שיכתיב את צעדיו ביום שאחרי סגירת הקלפיות. על פי חשיפה דרמטית של הפרשן הבכיר עמית סגל, האסטרטגיה המגובשת כוללת תנאי ברזל נוקשה שעליו אין איזנקוט מוכן לנהל משא ומתן כלשהו.

על פי התוכנית, היעד המרכזי של איזנקוט אינו מתפשר על רוב דחוק של 61 מנדטים. במקום זאת, הוא מכוון ישירות להקמת ממשלה רחבה ויציבה המונה 63 עד 64 חברי כנסת, תוך יצירת "רוב ציוני" טהור מקרב הממליצים אצל נשיא המדינה – ללא תלות במפלגות הערביות או ביהדות התורה.

תנאי הברזל: אין הנחות ואין פשרות

במרכז התוכנית ניצב תנאי סף נוקשה שעליו אין איזנקוט מוכן לנהל משא ומתן כלשהו: חקיקת או שירות לאומי חובה לכולם, ללא יוצא מן הכלל. כל מענה שאינו חד-משמעי – דוגמת התשובה המתנה שנתן יו"ר רע"מ מנסור עבאס בכנס בדרום – נדחה על הסף כ"לא".

מבחינתו של איזנקוט, כל ניסיון להתמקח על סעיף זה פוסל באופן אוטומטי את הישיבה בממשלה. אין כל כוונה לאפשר למפלגות המתנגדות לספק תמיכה חיצונית או הימנעות שקטה שתקים ממשלת מיעוט רעועה. המסר ברור: מי שלא מוכן לחוק גיוס מלא – לא יהיה שותף לממשלה.

האסטרטגיה הזו מהווה קו אדום בוהק שמאיים לטרף את הקלפים במערכת הפוליטית. בעוד מפלגות אחרות מנסות לשמור על גמישות ולהשאיר פתחים למשא ומתן, איזנקוט בוחר בגישה של "הכול או לא כלום" בנושא הגיוס.

היום שאחרי : פירוק הליכוד מבפנים

השלב השלישי והמרכזי בתוכנית נשען על ההערכה האסטרטגית כי הסתלקותו של בנימין נתניהו מלשכת ראש הממשלה תייצר רעידת אדמה טקטונית במפה הפוליטית. על פי תחזית זו, ברגע שנתניהו לא יעמוד בראש המחנה, ניתן יהיה לפנות לחברי כנסת מתוך סיעת הליכוד.

התוכנית כוללת קריאה לחברי הכנסת מהליכוד להצטרף לממשלת היציבות שהוקמה, להרחיב דרמטית את בסיס הקואליציה ולבצר את שלטונה לאורך זמן. ההימור הוא שללא נתניהו בראש, חלק מחברי הליכוד יהיו מוכנים לשקול צעד כזה.

מהלך זה מעיד על חשיבה אסטרטגית ארוכת טווח. איזנקוט לא מסתפק בתכנון ליום הבחירות עצמו, אלא כבר מתכונן ליום שאחריו – כולל תרחישים של פירוק מחנה היריב מבפנים.

חגגו מוקדם. בנט ולפיד באיחוד (צילום: Miriam Alster/Flash90)

מפלגת ישר! ממשיכה להתחזק

התוכנית הסודית מגיעה על רקע התחזקות מתמשכת של מפלגת ישר! בסקרים. על פי סקר מנדטים אחרון של מכון 'המדד' שפורסם בחדשות 13, המפלגה בראשות איזנקוט נמצאת בשוויון עם הליכוד עם 21 מנדטים לכל אחת.

במקביל, איזנקוט ממשיך לחזק את שורות המפלגה. השבוע הצטרף למפלגה אלוף במיל' כמיל אבו רוקן, מתאם פעולות הממשלה בשטחים לשעבר. המהלך נתפס כצעד משמעותי בחיזוק הברית בין החברה הדרוזית למדינת ישראל.

איזנקוט מסר על צירופו של אבו רוקן: "כמיל הוא ישראל במיטבה - איש ביטחון מנוסה, עם עמוד שדרה ערכי מברזל. אבו רוקן הוא דוגמה ומופת לשותפות הגורל, לברית הישראלית-ציונית והמשרתת, למחויבות המשותפת לקיומה של מדינה יהודית ודמוקרטית".

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32
עוד רמטכ"ל שתוך כמה חודשים הוא היסטוריה . מקווה שהכי תוכנית מה יעשה עם עצמו עוד שנה , זה יותר מעשי
מוטי
31
ראינו כבר מספיק גנרלים שנכנסו לפוליטיקה וחשבו שהם הולכים לסדר את המדינה ביומיים. בסוף הכל דיבורים של בחירות, כשישבו סביב השולחן הוא יבין שחוקים כאלה לא עוברים ככה.
שריד
30
מסכן האיש הזה, חושב שבכוח הזרוע יכניע את לומדי התורה הקדושה שהם מגנים על עם ישראל. צריך לקרב אותם באהבה ובהבנה, ולא לבוא אליהם באיומים ובגזירות קשות, השם ירחם עליו
מזרחי
טעות, והמציאות מוכיחה, רק כשהיו סנקציות כלכליות על השתמטות ("גזירות"...) אחוזי הגיוס לצבא בציבור החרדי זינקו, וכשהן בוטלו גם הציבור חזר לאזור הנוחות שלו. מי שבאמת לומד ימשיך ללמוד גם אם קצת פחות נוח לו, השאר יתגייסו.
רק לא ג ושס
עד שהקב"ה יתערב ואתם והם תוכלו אותה. בקרוב מאוד ידידי עוכר ישראל
דוד
אתה באמת מאמין שמישהו לומד יום ולילה רק כי אין לו כוח לעבוד? מי שלא שם לא יבין את זה בחיים, סנקציות רק יגרמו לאנשים להתחפר עוד יותר בעמדה שלהם. מתי תבינו שבכוח זה פשוט לא עובד?
יעקב
חלומות
אנטישמי
הם, המשתמטים, יגיעו מעצמם. פשוט, הם יהיו רעבים. או אז ראשי הציבור יפגינו גאונות. יכשירו בגאונותם את הגיוס עד למספרים ריאליים. המוכשרים והראויים יוכלו להמשיך ללמוד מתוך שפע ונחת. כל שאר בני המחזור - לצבא.
יואל
29
אשליות, הכל אשליות של פוליטיקאים שחושבים שהם ינהלו פה את העניינים בכוח. התורה הזאת היא אש, ומי שמנסה לכבות אותה רק יקבל כוויות בעצמו, אז חבל לו על הזמן בכלל.
צרפתי
28
גיוס כל התל אביבים ת זה אייזנקוט שכח
אלתר
רוב מוחץ מתל אביב מתגייסת..
רון
27
התוכניות האלה רק מראות כמה השלטון פה לא מבין שאי אפשר לשנות את דת משה וישראל. עברנו כבר את פרעה ואת הקומוניסטים, וגם התוכניות של ישר! יעברו והתורה הקדושה תישאר בדיוק באותו מקום.
אייזנבך
26
תמשיך בפנטזיות גוש הימין הולך לקבל 65 מנדטים
משה
25
עצת ה' היה תקום
דוד
תזכור את זה כשהוא ייבחר, אל תשכח שזו עצת ה' ותשמח שהיא קמה.
רק לא ג ושס
תזכור גם שחיים עד 120 לא לנצח ואחר כך האמת מול העיניים. מאחל לך בהצלחה
דוד
כמו שזה נראה עכשיו, עצת ה' היא שהוא יהיה לראש.
ההוא גברא
24
בא בנאדם, רואה בניין עומד אלפי שנים, אומר אני אהרוס אותו ואבנה מחדש ברבע שעה. ככה זה הפוליטיקאים האלה, חושבים שהם ינהלו את העולם, אבל שכחו שיש בעל הבית לבירה הזאת.
ספרדי
23
הוא יודע שהדרך היחידה שלו ראש ממשלה זה החרדים, ואם הוא ימשיך לדבר ככה הוא נותן לביבי את הממשלה במתנה. עצה טובה תתמקדו בלפתור בעיות לציבור, לא בליצור בעיות ליהודים אחרים, קחו לדוגמא חינוך חובה מגיל אפס, דבר שיכול לעזור לעם ולכלכלה, וכו', אנשים בקושי מסיימים את החודש, ואתם מבלבלים להם את המוח עם מעצ
יוסי
כנראה שהוא חושב אחרת ממך ולא ממש סופר את הפוליטיקאים החרדים 😘
רק לא ג ושס
נכון, נתחיל בלפתור את זה שאין חיילים לצבא ומילואימניקים לא רואים את משפחתם.. וב"ה יש במדינת ישראל יחודה רבה, ולכן חינוך חינם לכולם זה לא אפשרי כלכלית..
שי

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