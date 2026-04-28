ההצעה של איזנקוט שבנט ולפיד דחו: לא יהיה פה עוד "ליל קונפטי"

מאחורי הקלעים של המהלכים הפוליטיים באופוזיציה: יו"ר מפלגת 'ישר' גדי איזנקוט הציע ליאיר לפיד ולנפתלי בנט מתווה שונה מזה שבחרו בסופו של דבר. על פי דיווח של מיכאל שמש ב'כאן חדשות', הרמטכ"ל לשעבר ביקש לקיים סדרת שיחות עומק ממושכות שמטרתן ליישב מחלוקות מהותיות בין המפלגות עוד לפני ההכרזה על איחוד פוליטי.

ההצעה נדחתה על הסף. לפיד ובנט העדיפו לקדם חיבור מהיר וקצר, גם אם הוא מתבצע חודשים רבים לפני מועד הבחירות המשוער. השניים הביעו עמדה לפיה הצורך המיידי הוא הצגת אלטרנטיבה שלטונית מאוחדת לציבור, מבלי להיכנס בשלב זה לדיוני עומק על קווי יסוד ואידיאולוגיה שעלולים לעכב את המהלך. איזנקוט, שזוכר את התפרקות רשימת 'כחול לבן', הבהיר בשיחות הסגורות כי לא יאפשר הישנות של "ליל הקונפטי" המפורסם. כזכור, אותה רשימה הוקמה כחיבור של מספר מפלגות שחגגו את ניצחונן בסקרים, אך התפרקו לרסיסים זמן קצר לאחר מכן בשל חילוקי דעות פנימיים וחוסר תיאום אידיאולוגי. בבסיס הצעתו של איזנקוט עמדה התפיסה כי אין טעם פוליטי בחיבור לצורך בחירות בלבד, אם התוצאה הסופית תהיה התפצלות לסיעות נפרדות מיד לאחר השבעת הכנסת. דבר כזה, לטענתו, יוביל לאובדן כוח פוליטי ואמון הבוחרים. המסר המרכזי שהעביר התייחס באופן ישיר לניסיון העבר הפוליטי שלו ושל שותפיו, תוך שהוא מצהיר כי לא יאפשר מצב שבו הציבור מקבל רשימה מאוחדת כלפי חוץ, שמתגלה כבלתי יציבה מבפנים ברגע האמת.

הדינמיקה הפוליטית בגוש האופוזיציה

בעולם הפוליטי הישראלי, הדינמיקה של איחודים ופיצולים הפכה לשכיחה במערכות הבחירות האחרונות. גורמי מקצוע מציינים כי ללא הסכמות מוקדמות על סוגיות ליבה, קשה מאוד לקיים סיעה מאוחדת לאורך קדנציה שלמה. הצעתו של איזנקוט לשיחות גישור נועדה לייצר "דבק" אידיאולוגי שימנע מחברי כנסת לעזוב את השורות או להצביע נגד עמדת המפלגה המאוחדת.

הדחייה של לפיד ובנט משקפת את הלחץ בזירה הפוליטית לייצר הישגים מהירים ותחושת אחדות מול הבייס האלקטורלי, גם אם המחיר עשוי להיות חוסר יציבות עתידית. כזכור, בנט הבטיח ללפיד כ-10 מושבים ב-24 המקומות הראשונים, כאשר ההסכם כולל גם אפשרות להתפצל מהמפלגה מיד לאחר הבחירות.

דחיית הצעתו של איזנקוט מצביעה על פערים משמעותיים בתפיסת ניהול המהלכים הפוליטיים בין הגורמים השונים בגוש. כל צד בוחן את הכדאיות שביצירת גוש חוסם מול הקואליציה הנוכחית בדרכים שונות - בעוד איזנקוט מבקש יציבות ארוכת טווח, לפיד ובנט מעדיפים תנופה מיידית.

במקביל, איזנקוט ממשיך בבניית מפלגתו החדשה. על פי הדיווחים, הכלכלן הבכיר שאול מרידור, ראש אגף התקציבים לשעבר, הודיע על הצטרפותו למפלגת 'ישר!' בראשות איזנקוט, בצעד שמחזק את המעמד הכלכלי של המפלגה.