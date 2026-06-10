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חוק יסוד לימוד תורה עבר בקריאה טרומית | סערה בכנסת סביב הצבעת דן אילוז | הפלג הירושלמי מחריף את המחאה ברחובות | חילופי אש מילוליים בין נתניהו לארדואן | טראמפ מאיים: איראן תשלם את המחיר | הרצוג ללבנון: הוקיעו את חיזבאללה ואיראן | ללא שינוי ניכר בטמפרטורות | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)

5תגובות

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

כיכר השבתבנימין נתניהוצה"לירושליםמעצריצחק הרצוגהתחזיתמעצר עריקיוסי סרגובסקיהיום בכיכר

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5
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4
000000000000000 אחרי שהשפלת את כבוד התורה, רגע לפני הבחירות נזכרתם.... הביתה לא נצביע לכם
דגל
3
מפחדים לעצור כי הם קצת שוטרים
מירי
2
גפני לא קונים את זה. קדנציה שלמה נתתם לביבי לצחוק עלינו. ועכשיו בחורי ישיבות בכלא. בושה ממש !
ראובן
1
זה לא קטע מברדק?!
בבקשה תעצרו אותי

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