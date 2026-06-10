"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
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מטורף: העריק מתחנן לשוטר תעצור אותי | חוק יסוד לימוד תורה בכל הכוח • צפו
חוק יסוד לימוד תורה עבר בקריאה טרומית | סערה בכנסת סביב הצבעת דן אילוז | הפלג הירושלמי מחריף את המחאה ברחובות | חילופי אש מילוליים בין נתניהו לארדואן | טראמפ מאיים: איראן תשלם את המחיר | הרצוג ללבנון: הוקיעו את חיזבאללה ואיראן | ללא שינוי ניכר בטמפרטורות | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)
יס
כיכר השבת |
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