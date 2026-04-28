הכלכלן הבכיר שאול מרידור, ראש אגף התקציבים לשעבר במשרד האוצר, הודיע לפני זמן קצר (שלישי) על הצטרפותו למפלגת 'ישר!' בראשות הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט. מרידור, בן 49, שימש במשך שני עשורים במוקדי קבלת ההחלטות הכלכליים במדינת ישראל.

מרידור מצטרף לשורת בכירים שכבר הצטרפו למפלגה, ביניהם השר לשעבר מתן כהנא, חברת הכנסת והשרה לשעבר אורית פרקש הכהן, וענבר הרוש גיטי - מובילת מתווה שירות לכל של 'ישר!' ומנכ"לית 'אחריי' לשעבר.

מרידור הוא ירושלמי, נשוי ואב לארבעה, החל את דרכו ככלכלן באגף התקציבים במשרד האוצר, שם עסק בתחומי התשתיות, האנרגיה, התחבורה, החקלאות והתעסוקה. בהמשך מונה לסגן ראש אגף התקציבים והיה אחראי על תחומי התשתיות והאנרגיה.

מרידור שימש גם כחבר בצוות המקצועי של ועדת ששינסקי שעיצבה את מיסוי משק הגז הטבעי בישראל. בהמשך כיהן כמנכ"ל משרד האנרגיה, ובשנת 2017 מונה לראש אגף התקציבים.

התפטרות על רקע עקרונות

בשנת 2020 התפטר מרידור מתפקידו כראש אגף התקציבים לאחר שהתנגד ללחצים לאשר החלטות תקציביות ללא תהליך מקצועי תקין. במכתב התפטרותו דאז, כתב מרידור כי "היכולת לבצע את תפקידי כראש אגף התקציבים הפכה לבלתי אפשרית", והטיח ביקורת חריפה בהתנהלות השר דאז.

מאז פרישתו מהשירות הציבורי משמש מרידור כסמנכ"ל הכספים של חברת ההייטק Lightricks, ובמקביל הפך לקול בולט בשיח הציבורי בנושאי כלכלה, ממשל תקין ואחריות שלטונית. בחודשים האחרונים לקח חלק מרכזי בגיבוש המדיניות הכלכלית של מפלגת 'ישר!' לקראת הבחירות הקרובות.

איזנקוט: 'בשורה גדולה'

הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט בירך על ההצטרפות: "היעדר שותפות מלאה של חלקים נרחבים מהאוכלוסייה בחיזוק המשק, הוא איום על עתידה הבטחוני, הכלכלי והחברתי של מדינת ישראל. הצטרפותו של שאול מרידור למפלגה היא בשורה גדולה לכל מי שמאמין שישראל זקוקה להנהגה מקצועית, אחראית וממלכתית".

איזנקוט הוסיף: "שאול הוא כלכלן בכיר ופטריוט ישראלי, עם ניסיון רב בשירות הציבור, שמכיר לעומק את הכשלים שנבנו בכלכלה הישראלית ועמד במשך שנים מול ניסיונות לפגוע בה. יחד, נוביל ב'ישר!' שינוי עמוק שיחזיר את הכלכלה הישראלית למסלול של צמיחה, הוגנות ותקווה".

מרידור: 'הזמן לשבת ביציע נגמר'

מרידור הסביר את החלטתו: "תמיד ידעתי שאחזור לשרת את הציבור. אחרי השנים האחרונות ובעיקר מאז שבעה באוקטובר, הבנתי שהזמן לשבת ביציע נגמר. ישראל זקוקה עכשיו לתיקון עמוק, שחשוב לי לקחת בו חלק ולתרום בו".

"החלטתי להצטרף לגדי איזנקוט - מנהיג עם עמוד שדרה מוסרי, חכם, אסטרטג קר רוח שיודע לנתח בעיות לעומק", הוסיף מרידור. "אנחנו מכירים מהימים שהיה רמטכ"ל ואני ראש אגף התקציבים. גדי הוא מה שישראל צריכה היום. בערכים, באומץ הלב, ביכולת לקבל החלטות ובעיקר במסירות למען ישראל".

מרידור סיכם: "המשימה שלפנינו ברורה: לשקם את המדינה, להפיח תקווה ולבנות הנהגה שטובה כמו העם שלה. יש לנו עם חזק עם כוחות עצומים. מגיעה לו ממשלה שטובת המדינה היא המצפן היחיד שלה. יאללה לעבודה".