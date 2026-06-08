כיכר השבת
תקרית קשה בוועדה

"די לבזבז זמן": הנציגה פרצה בבכי מנזיפת חה"כ מילביצקי

יו"ר הוועדה ח"כ חנוך מילביצקי הטיח ביקורת חריפה בנציגת משרד רה"מ תוך שהוא לועג לה בפני הנוכחים. הנציגה לא עמדה בלחץ, פרצה בבכי בעיצומו של הדיון ויצאה מהאולם – התיעוד עורר סערה ברשת (פוליטי מדיני)

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מילביצקי נוזף
מילביצקי נוזף| צילום: צילום: ערוץ כנסת

תקרית קשה ומביכה התרחשה בישיבה רשמית של ועדת הכספים, כאשר יו"ר הוועדה ח"כ חנוך מילביצקי תקף בחריפות נציגת משרד ראש הממשלה שהציגה נתונים בפני חברי הוועדה. ההתקפה הסתיימה בכך שהנציגה פרצה בבכי ונטשה את אולם הדיונים.

האירוע התרחש במהלך דיון שגרתי בוועדה, כאשר נציגת המשרד הציגה נתונים בפני חברי הכנסת. בשלב מסוים, קטע אותה מילביצקי בטון תקיף ומזלזל. "את נותנת שתיים-שלוש פריטים ונעצרת", הטיח בה יו"ר הוועדה, והוסיף בלעג: "כשמבקשים פירוט, תיתני בבקשה פירוט מסודר – לא כל דבר לעצור ולחכות אולי יבוא המשיח בדרך".

הנציגה ניסתה להשיב לטענותיו ולהסביר את הנתונים שהציגה, אך מילביצקי בחר להחריף את הטון. "את מעכבת זמן, את מבזבזת זמן", קרא לעברה בחריפות, "מה את מצפה? שלא נספור ונבין שלא נתת לנו הכול? תיתני פירוט מלא כמו שצריך בצורה מסודרת, באמת, די".

ההשתלחות הפומבית נתנה את אותותיה במהירות. הנציגה, שהשתנקה מבכי, לא הצליחה להמשיך בדבריה. היא קמה ממקומה ויצאה מהחדר בדמעות, תוך שהיא משאירה מאחוריה אווירה מתוחה באולם הדיונים.

התיעוד מהדיון הופץ במהירות ברשתות החברתיות, שם זכה לתגובות נזעמות של גולשים רבים. רבים גינו את התנהלותו של יו"ר הוועדה וטענו כי מדובר בחציית קו אדום של כבוד האדם. "זו לא הדרך לנהל דיון", כתב אחד הגולשים, "גם אם יש ביקורת לגיטימית על הצגת הנתונים".

הבהרה
הבהרה| צילום: צילום: ערוץ כנסת

יצויין כי שעה קלה לאחר מכן , הבהיר יו"ר ועדת הכספים חה"כ מילביצקי כי הנזיפה לא הייתה מכונת אישית ואף לעג לאלו שפרסמו את התיעוד "הלוואי שהיו מפרסמים את הדברים החשובים"

אווירה מתוחה בוועדות הכנסת

האירוע משקף את האווירה המתוחה והטעונה בתוך הוועדות בכנסת הנוכחית. בחודשים האחרונים נרשמו מספר תקריות דומות, בהן חברי כנסת תקפו בחריפות נציגי משרדי ממשלה או גורמים מקצועיים שהגיעו להציג עמדות.

יצוין כי מילביצקי, המכהן כיו"ר ועדת הכספים, היה מעורב בעבר במספר עימותים חריפים בוועדה. לאחרונה הוא יצא במתקפה חריפה נגד האופוזיציה בנושא תקציב החינוך החרדי, כאשר אמר: "מי שמכם? תשפילו מבט!".

בנוסף, בשבועות האחרונים התקיימו דיונים סוערים בוועדת הכספים בנושאים רגישים נוספים. ח"כ משה גפני, למשל, יצא בהתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה בנושא אישור עמותות חרדיות, וטען כי "האישה הזאת עושה ככל שעולה על רוחה".

הליכודועדת הכספיםפוליטיקההתנצלותנזיפהחנוך מיליביצקי

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3
צריך להבין שמדובר בעבודה ,אין כאן שיעור בהלכות דרך ארץ.
מוטי ברקו
2
דוקא מי שנראה שפגע בה יותר, היא הרוסיה שאומרת לא צריך לבכות צריך להיות מקצועי.
משה
1
רגישות אף פעם לא הרגה ... מקצועיות יתר כן... תמיד יש לשאול את עצמנו האם ניתן להגיע לתוצאה הרצויה בדרך נעימה יותר. ואם לא היו עיתונאים ש"מחפשים" את מלבצקי לא ראוי לעשות חשבון נפש מידי פעם איך נהיינו אנשים שלייקים ותגובות תקשורת מנהלים אותם במקום שכל ישר???????? גילוי נאות לא מכירה אף אחד מהצדדים.
שלי
רואים שלא ניהלת אף פעם כלום, במקצועיות חייב להיות ברור קוצי מוצי לא מתפקד, ימסמסו אותך
מוישי

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