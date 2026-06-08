"די לבזבז זמן": הנציגה פרצה בבכי מנזיפת חה"כ מילביצקי

תקרית קשה ומביכה התרחשה בישיבה רשמית של ועדת הכספים, כאשר יו"ר הוועדה ח"כ חנוך מילביצקי תקף בחריפות נציגת משרד ראש הממשלה שהציגה נתונים בפני חברי הוועדה. ההתקפה הסתיימה בכך שהנציגה פרצה בבכי ונטשה את אולם הדיונים.

האירוע התרחש במהלך דיון שגרתי בוועדה, כאשר נציגת המשרד הציגה נתונים בפני חברי הכנסת. בשלב מסוים, קטע אותה מילביצקי בטון תקיף ומזלזל. "את נותנת שתיים-שלוש פריטים ונעצרת", הטיח בה יו"ר הוועדה, והוסיף בלעג: "כשמבקשים פירוט, תיתני בבקשה פירוט מסודר – לא כל דבר לעצור ולחכות אולי יבוא המשיח בדרך".

הנציגה ניסתה להשיב לטענותיו ולהסביר את הנתונים שהציגה, אך מילביצקי בחר להחריף את הטון. "את מעכבת זמן, את מבזבזת זמן", קרא לעברה בחריפות, "מה את מצפה? שלא נספור ונבין שלא נתת לנו הכול? תיתני פירוט מלא כמו שצריך בצורה מסודרת, באמת, די".

ההשתלחות הפומבית נתנה את אותותיה במהירות. הנציגה, שהשתנקה מבכי, לא הצליחה להמשיך בדבריה. היא קמה ממקומה ויצאה מהחדר בדמעות, תוך שהיא משאירה מאחוריה אווירה מתוחה באולם הדיונים.

התיעוד מהדיון הופץ במהירות ברשתות החברתיות, שם זכה לתגובות נזעמות של גולשים רבים. רבים גינו את התנהלותו של יו"ר הוועדה וטענו כי מדובר בחציית קו אדום של כבוד האדם. "זו לא הדרך לנהל דיון", כתב אחד הגולשים, "גם אם יש ביקורת לגיטימית על הצגת הנתונים".