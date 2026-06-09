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"מינוי בלתי חוקי"

שר המשפטים יריב לוין מכיר ביצחק עמית כנשיא העליון? כל הפרטים מהדרמה

בית המשפט העליון נתן תוקף להסכמה לפרסום מינויו של יצחק עמית כנשיא ברשומות • שר המשפטים לוין: "הם מינו בעצמם והם מפרסמים בעצמם" | התגובה המלאה (חוק ומשפט)

3תגובות
יצחק עמית, נשיא העליון (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

בית המשפט העליון נתן היום (שלישי) תוקף של פסק דין להסכמה שהושגה בעקבות דיון בעתירה על פרסום מינויו של השופט יצחק עמית לתפקיד ברשומות.

ההסכמה הושגה בעקבות המלצה ישירה של הרכב השופטים שדן בתיק, והיא התקבלה ללא התנגדות מצד שר המשפטים יריב לוין.

ההליך התנהל בעקבות עתירה למתן צו על תנאי שהגישה העותרת בתיק, התנועה למען איכות השלטון בישראל. העתירה הופנתה נגד שורה של משיבים: שר המשפטים, היועצת המשפטית לממשלה, מנהל המדפיס הממשלתי, הוועדה לבחירת שופטים והמחלקה המשפטית של הנהלת בתי המשפט.

על פי ההסכמה שקיבלה תוקף משפטי, מינויו של השופט עמית לנשיא בית המשפט העליון יפורסם ברשומות תוך 14 ימים ממועד מתן התוקף להסכמה. זאת, למרות שהשר לוין נמנע עד כה מלחתום על כתב המינוי או לפרסמו, בטענה שהמינוי נעשה בהליך פגום.

כזכור, בית המשפט העליון קבע בשבוע שעבר, בפסק דין חריף שניתן פה אחד, כי על שר המשפטים חלה חובה חוקית לשתף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית. השופטים עופר גרוסקופף, שטיין ויחיאל כשר דחו את טענותיו של השר לוין וכינו אותן "משוללות בסיס משפטי".

לוין: "הניסיון לכפות עלי נכשל שוב"

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין הגיב בחריפות להחלטה ומסר: "הניסיון לכפות עלי להכיר בעמית נכשל שוב. שופטי בג"ץ כינסו בעצמם את הוועדה לבחירת שופטים בצו בלתי חוקי שהוציאו ו'מינו' בעצמם את עמית, ועכשיו גם מפרסמים בעצמם את 'מינויו' ברשומות".

השר לוין הוסיף והבהיר: "כל זה לא ישנה את העובדה הפשוטה - 'מינויו' נעשה בהליך בלתי חוקי ופסול מיסודו. אני לא מכיר במינוי בלתי חוקי ולא אכיר בו".

יריב לוין (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ההסכמה שקיבלה תוקף היום מסיימת את ההליך המשפטי הספציפי בעתירה, אך העימות העקרוני בין שר המשפטים לבין מערכת המשפט נמשך. יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שהשר לוין מסרב להכיר בהחלטות הנוגעות למינויו של עמית, ובעבר הוא אף הגיב בעוקצנות להחלטות דומות.

בנימין נתניהובג"ץיריב לויןבית המשפט העליוןיצחק עמיתנשיא העליון

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3
בינתיים לוין לא הצליח להביא שום הישג בענין הרפורמה. בינתיים הכל דיבורים בעלמא
עו"ד
2
עמית אל תתרגש אם אתה רוצה אני אתן לך כתב מינוי מנקה שירותים בתחנה המרכזית
דוד
1
חצופים השופטים שמצפצפים על החוק. יש להעביר בהקדם את הרפורמה הנשפטית.
מוטי

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