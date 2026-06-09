סערה פרצה היום (שלישי) בוועדה למיזמים ציבוריים, כאשר חברת הכנסת טל מירון (יש עתיד) תקפה בחריפות את נציגי המפלגות החרדיות בעקבות תמיכתם ברפורמת התקשורת של השר שלמה קרעי.
במהלך דיון שעסק בהצעת חוק איסור הונאה בכשרות, ביקשה מירון להתייחס לחוק השידורים ופנתה ישירות לחברי הכנסת החרדים.
ח"כ מירון הציגה בפני הנוכחים פשקווילים שיצאו נגד הרפורמה של השר קרעי, ופנתה במישרין לחברי הכנסת החרדים, תוך התמקדות בנציגי תנועת ש"ס. "אני רוצה לפנות מפה לכל המפלגות החרדיות בבית הזה, להזכיר להם שהסעיף בחוק שמדבר על חילול שבת – זאת אומרת שידורים על גבי היישומון הממשלתי בשבת – והסעיף שמאפשר שידורי תועבה... תקפים בחוק שהוגש לפניכם", האשימה מירון.
במהלך דבריה נרשמו חילופי דברים וקריאות ביניים מצד חברי הוועדה, בהם יו"ר הוועדה ח"כ אליהו ברוכי וח"כ משה גפני, שהבהירו כי מדובר בקואליציה ואופוזיציה וכי "אין גוש". ח"כ מירון לא נשארה חייבת והגיבה בחריפות: "אין גוש? אתם רק מצביעים עם הממשלה!".
בהמשך קראה מירון לחברי הכנסת החרדים לבחון שוב את עמדתם: "אני מציעה לכם לבחון את החוק מחדש. מוכרים לכם לוקשים, ושתדעו שזה מה שהציבור שלכם יקבל בסוף".
רקע: המחאה החרדית נגד הרפורמה
כזכור, רפורמת התקשורת של השר קרעי ממשיכה לעורר סערה במגזר החרדי. הרפורמה צפויה להקים אפליקציית סטרימינג חינמית במימון המדינה, שתרכז את כל ערוצי הטלוויזיה ישירות למכשירים הסלולריים ולמסכים החכמים. לפי המתנגדים, הצעד יאפשר גישה חופשית לתכנים בלתי הולמים ויגרום לחילולי שבת המוניים.
בערב שבת האחרון נתלו מודעות חריפות בכל לוחות המודעות בירושלים נגד תמיכת החרדים ברפורמה. אנשי חינוך ספרדים מסרו ל'כיכר השבת': "אסור שש"ס תתמוך ברפורמה. הם לא מודעים לסכנה הרבה שיש בהצעה הזו. זו סכנה עצומה לבחורים שלנו".
לדבריהם, הרפורמה תאפשר לכל בחור צעיר שיקרה בפניו סמארטפון גישה חופשית לכל ערוצי הטלוויזיה המסחריים בישראל דרך אפליקציה ממשלתית אחת. "עד היום בחור שרוצה לראות טלוויזיה צריך להוריד אפליקציות שהצפייה בהן לא נוחה למה שצפוי להיות", הסבירו המחנכים.
כמו כן, ועדת הרבנים למען השבת יצאה במכתב חריף נגד החוק, בו הבהירה כבר בכותרת: "התנגדות לתמיכה בחוק התקשורת החדש". במכתב ששוגר לשר קרעי ולראשי המפלגות החרדיות והדתיות, חשפה הוועדה ארבעה "מוקשים" חמורים של חילול שבת ממוסד ביוזמה ממשלתית.
יצוין כי החוק צפוי לעלות להצבעה במליאה, כאשר ל'כיכר השבת' נודע כי מאחורי הקלעים מופעלים לחצים כבדים לשכנע חלק מחברי הכנסת החרדים לתמוך בחוק.
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