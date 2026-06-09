סערה פרצה היום (שלישי) בוועדה למיזמים ציבוריים, כאשר חברת הכנסת טל מירון (יש עתיד) תקפה בחריפות את נציגי המפלגות החרדיות בעקבות תמיכתם ברפורמת התקשורת של השר שלמה קרעי.

במהלך דיון שעסק בהצעת חוק איסור הונאה בכשרות, ביקשה מירון להתייחס לחוק השידורים ופנתה ישירות לחברי הכנסת החרדים.

ח"כ מירון הציגה בפני הנוכחים פשקווילים שיצאו נגד הרפורמה של השר קרעי, ופנתה במישרין לחברי הכנסת החרדים, תוך התמקדות בנציגי תנועת ש"ס. "אני רוצה לפנות מפה לכל המפלגות החרדיות בבית הזה, להזכיר להם שהסעיף בחוק שמדבר על חילול שבת – זאת אומרת שידורים על גבי היישומון הממשלתי בשבת – והסעיף שמאפשר שידורי תועבה... תקפים בחוק שהוגש לפניכם", האשימה מירון.

במהלך דבריה נרשמו חילופי דברים וקריאות ביניים מצד חברי הוועדה, בהם יו"ר הוועדה ח"כ אליהו ברוכי וח"כ משה גפני, שהבהירו כי מדובר בקואליציה ואופוזיציה וכי "אין גוש". ח"כ מירון לא נשארה חייבת והגיבה בחריפות: "אין גוש? אתם רק מצביעים עם הממשלה!".

בהמשך קראה מירון לחברי הכנסת החרדים לבחון שוב את עמדתם: "אני מציעה לכם לבחון את החוק מחדש. מוכרים לכם לוקשים, ושתדעו שזה מה שהציבור שלכם יקבל בסוף".

רקע: המחאה החרדית נגד הרפורמה

כזכור, רפורמת התקשורת של השר קרעי ממשיכה לעורר סערה במגזר החרדי. הרפורמה צפויה להקים אפליקציית סטרימינג חינמית במימון המדינה, שתרכז את כל ערוצי הטלוויזיה ישירות למכשירים הסלולריים ולמסכים החכמים. לפי המתנגדים, הצעד יאפשר גישה חופשית לתכנים בלתי הולמים ויגרום לחילולי שבת המוניים.