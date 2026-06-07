המחאה נגד רפורמת התקשורת של שר התקשורת שלמה קרעי ממשיכה להתרחב במגזר החרדי, כאשר בערב שבת האחרון נתלו מודעות חריפות בכל לוחות המודעות בירושלים נגד תמיכת החרדים ברפורמה.

כזכור, הרפורמה שמקדם השר קרעי צפויה להקים אפליקציית סטרימינג חינמית במימון המדינה, שתרכז את כל ערוצי הטלוויזיה ישירות למכשירים הסלולריים ולמסכים החכמים. לפי המתנגדים, הצעד יאפשר גישה חופשית לתכנים בלתי הולמים ויגרום לחילולי שבת המוניים.

אנשי חינוך ספרדים ממשיכים להביע חשש עמוק מהשלכות הרפורמה על בני הנוער החרדים. "אסור שש"ס תתמוך ברפורמה", מסרו מחנכים בכירים ל'כיכר השבת'. "הם לא מודעים לסכנה הרבה שיש בהצעה הזו. זו סכנה עצומה לבחורים שלנו".

לדבריהם, הרפורמה תאפשר לכל בחור צעיר שיקרה בפניו סמארטפון גישה חופשית לכל ערוצי הטלוויזיה המסחריים בישראל דרך אפליקציה ממשלתית אחת. "עד היום בחור שרוצה לראות טלוויזיה צריך להוריד אפליקציות שהצפייה בהן לא נוחה למה שצפוי להיות", הסבירו המחנכים.

"הרפורמה תפגע בעיקר בבחורים ספרדים"

אנשי החינוך מדגישים כי הרפורמה אמורה לפגוע בעיקר בבחורים מהפריפריה - ספרדים ברובם הגדול. "כולנו תקווה שש"ס לא תתמוך ברפורמה וחבל לנו שהם לא מתנהגים כמו בדגל התורה ואגודת ישראל שכבר הודיעו שלא יתמכו ברפורמה הזו", הם מוסרים.

כאמור, סיעת יהדות התורה דרשה בנחרצות להסיר את החוק מסדר היום של מליאת הכנסת, והחוק אכן הוסר ברגע האחרון. אולם כעת, החוק צפוי לעלות שוב להצבעה במליאה, כאשר ל'כיכר השבת' נודע כי מאחורי הקלעים הופעלו לחצים כבדים על חברי הכנסת החרדים לתמוך בחוק.