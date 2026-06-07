כיכר השבת
המחאה נמשכת

הרפורמה של קרעי תעבור? ההתנגדות החרדית החריפה נמשכת | כל הפרטים

מודעות חריפות נתלו בערב שבת בירושלים נגד התמיכה של המפלגות החרדיות ברפורמת התקשורת של השר שלמה קרעי • אנשי חינוך ספרדים ממשיכים להתריע מפני הסכנה הרוחנית לבחורי ישיבות | תיעוד מלוחות המודעות בירושלים (חדשות חרדים)

קרעי ומודעות המחאה (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90, טוהר המחנה)

המחאה נגד רפורמת התקשורת של שר התקשורת שלמה קרעי ממשיכה להתרחב במגזר החרדי, כאשר בערב שבת האחרון נתלו מודעות חריפות בכל לוחות המודעות בירושלים נגד תמיכת החרדים ברפורמה.

כזכור, הרפורמה שמקדם השר קרעי צפויה להקים אפליקציית סטרימינג חינמית במימון המדינה, שתרכז את כל ערוצי הטלוויזיה ישירות למכשירים הסלולריים ולמסכים החכמים. לפי המתנגדים, הצעד יאפשר גישה חופשית לתכנים בלתי הולמים ויגרום לחילולי שבת המוניים.

אנשי חינוך ספרדים ממשיכים להביע חשש עמוק מהשלכות הרפורמה על בני הנוער החרדים. "אסור ש תתמוך ברפורמה", מסרו מחנכים בכירים ל'כיכר השבת'. "הם לא מודעים לסכנה הרבה שיש בהצעה הזו. זו סכנה עצומה לבחורים שלנו".

לדבריהם, הרפורמה תאפשר לכל בחור צעיר שיקרה בפניו סמארטפון גישה חופשית לכל ערוצי הטלוויזיה המסחריים בישראל דרך אפליקציה ממשלתית אחת. "עד היום בחור שרוצה לראות טלוויזיה צריך להוריד אפליקציות שהצפייה בהן לא נוחה למה שצפוי להיות", הסבירו המחנכים.

"הרפורמה תפגע בעיקר בבחורים ספרדים"

אנשי החינוך מדגישים כי הרפורמה אמורה לפגוע בעיקר בבחורים מהפריפריה - ספרדים ברובם הגדול. "כולנו תקווה שש"ס לא תתמוך ברפורמה וחבל לנו שהם לא מתנהגים כמו בדגל התורה ואגודת ישראל שכבר הודיעו שלא יתמכו ברפורמה הזו", הם מוסרים.

כאמור, סיעת יהדות התורה דרשה בנחרצות להסיר את החוק מסדר היום של מליאת הכנסת, והחוק אכן הוסר ברגע האחרון. אולם כעת, החוק צפוי לעלות שוב להצבעה במליאה, כאשר ל'כיכר השבת' נודע כי מאחורי הקלעים הופעלו לחצים כבדים על חברי הכנסת החרדים לתמוך בחוק.

השר שלמה קרעי (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ועדת הרבנים יצאה במכתב חריף

בעקבות ההתפתחויות, ועדת הרבנים למען השבת יצאה במכתב נוקב לשר קרעי ולראשי המפלגות החרדיות והדתיות - השר יצחק גולדקנופף, ח"כ משה גפני, השר אריה דרעי, השר איתמר בן גביר, השר בצלאל סמוטריץ' וח"כ אבי מעוז. במכתב, הוועדה מבהירה כבר בכותרת: "התנגדות לתמיכה בחוק התקשורת החדש".

ועדת הרבנים חושפת במכתבה ארבעה "מוקשים" חמורים של חילול שבת ממוסד ביוזמה ממשלתית, ומזהירה מפני "פרצה נוראה" ואסון רוחני שיפגע בבחורי הישיבות. המכתב מקשה על המפלגות החרדיות לתמוך ברפורמה, בעיקר לאור העמדה הנחרצת של גדולי ישראל בנושא.

המכתב של ועדת הרבנים למען השבת נגד חוק התקשורת

כעת נותר לראות האם ההתנגדות הגוברת תצליח להשפיע על עמדת המפלגות החרדיות, או שהלחצים הפוליטיים יגברו ויסגרו דילים תמורת התמיכה ברפורמה כדי להרוויח חוקים אחרים שחשובים למפלגות החרדיות.

יצוין כי החוק צפוי להיות מובא שוב לדיון בכנסת בזמן הקרוב, אך כלל לא ברור שהוא יעבור, מכיוון שהוגשו הסתייגויות רבות שיהיה קשה מאוד לדון בכולן עד לפיזורה הצפויה של הכנסת.

המודעות בסוף שבוע האחרון בירושלים (צילום: טוהר המחנה)
המודעות בסוף שבוע האחרון בירושלים (צילום: טוהר המחנה)
המודעות בסוף שבוע האחרון בירושלים (צילום: טוהר המחנה)
המודעות בסוף שבוע האחרון בירושלים (צילום: טוהר המחנה)
המודעות בסוף שבוע האחרון בירושלים (צילום: טוהר המחנה)
המודעות בסוף שבוע האחרון בירושלים (צילום: טוהר המחנה)
המודעות בסוף שבוע האחרון בירושלים (צילום: טוהר המחנה)
המודעות בסוף שבוע האחרון בירושלים (צילום: טוהר המחנה)
המודעות בסוף שבוע האחרון בירושלים (צילום: טוהר המחנה)
המודעות בסוף שבוע האחרון בירושלים (צילום: טוהר המחנה)
המודעות בסוף שבוע האחרון בירושלים (צילום: טוהר המחנה)
המודעות בסוף שבוע האחרון בירושלים (צילום: טוהר המחנה)
המודעות בסוף שבוע האחרון בירושלים (צילום: טוהר המחנה)
המודעות בסוף שבוע האחרון בירושלים (צילום: טוהר המחנה)
המודעות בסוף שבוע האחרון בירושלים (צילום: טוהר המחנה)
המודעות בסוף שבוע האחרון בירושלים (צילום: טוהר המחנה)
המודעות בסוף שבוע האחרון בירושלים (צילום: טוהר המחנה)
המודעות בסוף שבוע האחרון בירושלים (צילום: טוהר המחנה)
המודעות בסוף שבוע האחרון בירושלים (צילום: טוהר המחנה)
המודעות בסוף שבוע האחרון בירושלים (צילום: טוהר המחנה)
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