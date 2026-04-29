נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר שחזר לזירה הפוליטית במלוא העוצמה, העניק הערב (רביעי) סדרת ראיונות נרחבת לכלי התקשורת המרכזיים בישראל, בהם פרס את משנתו לקראת הבחירות הקרובות ומתח ביקורת חריפה על תפקוד הקואליציה הנוכחית.

בנט, המנסה למצב את עצמו כאלטרנטיבה שלטונית מנוסה, התייחס בראיונותיו למגוון נושאים בוערים, החל מביטחון פנים ומינויים בכירים, דרך הטיפול בטרור ועד לפתרון המשפטי עבור ראש הממשלה המכהן בנימין נתניהו. נראה כי בנט מגיע לסבב הנוכחי עם ביטחון עצמי גבוה, כשהוא משווה את עצמו למנהיגים היסטוריים כמו בן גוריון ורבין שכיהנו בתפקיד בקדנציה שנייה, ומבטיח "קצב עשייה שלא נראה כאן 50 שנה" במידה וייבחר.

בראיון שהעניק ליונית לוי ב'חדשות 12', הצהיר בנט כי בכוונתו לבחון מחדש את כהונתם של בכירים במערכת הביטחון והמשטרה במידה ויזהה בהם נטייה פוליטית. "איפה שאני אראה מקומות של ניצול פוליטי של התפקיד ולא עבודה ממלכתית, בוודאי שאני אחתוך", הבהיר בנט והוסיף דברים נחרצים בנוגע לאכיפת החוק: "גם במשטרה יש מרכיבים שהופכים לפוליטיים. מי שיתנהל פוליטית – אני אעיף אותו לכל הרוחות".

עם זאת, בנט בחר לשמור על עמימות בנוגע להנהגת הגוש, וסירב להשיב לשאלתה של לוי האם יפנה את המקום הראשון לאדיר איזנקוט במידה והאחרון יעקוף אותו בסקרי המנדטים.

גם בזירה הביטחונית והחברתית בנט הציג קו בלתי מתפשר. בראיון ל'חדשות 13' התייחס לסוגיית "הטרור היהודי" ביהודה ושומרון והשווה אותה לאיומים ביטחוניים אחרים עמם מתמודדת המדינה. "יש שם פורעים – ואני אפרק אותם כמו שאפרק את הטרור בנגב", הצהיר, והוסיף התייחסות לאירועים האחרונים: "כמו שלא אתן לטרוריסטים בבני ברק לפרוץ לבית של קצין".

דברים אלו מגיעים על רקע המתיחות הגוברת בשטח והניסיון של בנט לקרוץ לקהל הממלכתי המחפש יד קשה נגד כל סוג של הפרת חוק. בראיון נוסף שהעניק לטלי מורנו ב'כאן חדשות', הגדיר בנט את הממשלה הנוכחית כ"ממשלת שמאל", תוך שהוא מבטיח כי הממשלה שיקים בראשותו תהיה "ממשלת ימין" אמיתית.

בראיון לאבי סלומון באתר 'וואלה', הרחיב בנט על תחושותיו מאז האיחוד הפוליטי והחזרה לזירה. "אין מקום שאני מגיע אליו שלא אומרים לי 'נתתם לנו תקווה'", סיפר. בנט שרטט את תהליך ההבשלה שעבר מאז כהונתו הראשונה ב-2021, וטען כי הוא מגיע כעת עם בשלות והבנה עמוקה יותר בניהול המדינה.

הוא תקף את תפקוד השרים הבכירים בממשלה הנוכחית: "הקואליציה הנוכחית מזעזעת בכל הפרמטרים. שר ביטחון לאומי ליצן ושר אוצר גרוע שמעביר מיליארדים למשתמטים". בנט הודה כי יתרונם היחיד של חברי הקואליציה הוא ההתייצבות המוחלטת מאחורי אדם אחד, בעוד שבגוש שלו "ההתחכמויות מזיקות מאוד".

אולי האמירה המפתיעה ביותר בראיונות הייתה התייחסותו הישירה לעתידו של בנימין נתניהו. בנט הציע בראיון ל'וואלה' מתווה שיסיים את המשבר הפוליטי והמשפטי: "באוקטובר אנחנו הולכים להקים ממשלה רחבה ציונית, ואני אזמין את הליכוד פנימה. נתניהו צריך ללכת הביתה".

בנט הוסיף כי הוא תומך בהסדר של חנינה ופרישה לנתניהו, בנימוק של כבוד לעברו וגילו המתקדם. "הוא יהודי לא צעיר, קרוב לנושק ל-80, לא בקו הבריאות. אני לא רוצה לראות אותו הולך לכלא במדים כתומים. יש פה ציבור גדול שמעריץ אותו ואנחנו לא צריכים את זה. שהוא יעשה לביתו, אני אקח את המדינה ואפתח דף חדש של תור הזהב".