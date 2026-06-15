כיכר השבת
עדיין 'ביחד'?

דרמה פוליטית: האם נפתלי בנט שוקל לפרק את השותפות עם יאיר לפיד?

יו"ר מפלגת ביחד בחן בימים האחרונים אפשרות לפרק את החיבור הפוליטי, על רקע מצב הסקרים והאשמות שלפיד לא עומד בהתחייבויותיו לשטח. בנט מיהר להכחיש את הדיווחים ומסר בתגובה: "הדרך היחידה לנצח זה גוש מאוחד" (פוליטי)

3תגובות
(צילום: Miriam Alster/Flash90)

מיכאל שמש חושף הערב חדשות 13 כי בדק בימים האחרונים את האפשרות לפרק את השותפות הפוליטית עם , שותפו להנהגת מפלגת ביחד.

המהלך המפתיע נשקל, כך נטען, על רקע הקשיים שחווה המפלגה בסקרים האחרונים, לצד עימותים פנימיים בתוך קמפיין הבחירות וחילוקי דעות מהותיים בין הצדדים.

מקורות בתוך מפלגת ביחד טוענים כי מעבר למצב העגום בסקרים, אנשיו של בנט חשים חוסר שביעות רצון מוחלט מהתנהלותו של לפיד. לטענתם, לפיד לא עמד בהתחייבויותיו השונות בנוגע לעבודת השטח, גיוס הפעילים ונושאים ארגוניים נוספים.

המתיחות בין המחנות אינה חדשה, וכזכור, רק בשבוע שעבר צוטט בכיר בסביבתו של בנט כשהוא תוקף בחריפות את השותף הפוליטי ואומר: “לפיד הוא פיגוע בתוך הקמפיין”.

בשלב זה עדיין לא ברורה ההיתכנות או הסיכוי הממשי לפירוק השותפות בין השניים, אך לפי הדיווח, מהלך כזה אכן נמצא על השולחן ונבחן, למרות שעשויות להיות לו השלכות פוליטיות דרמטיות על עתיד המפלגה.

בתגובה, במפלגת ביחד מיהרו להכחיש את הדברים ומסרו תגובה קצרה וחד משמעית בה נכתב: “לא היה ולא נברא”.

נפתלי בנט עצמו לא הסתפק בתגובת המפלגה ובחר להתייחס פומבית לפרסום במהלך הצהרה שמסר הערב, בה אמר: “לפיד ואני לא רק מדברים אחדות, אלא אנחנו עושים אחדות. אנחנו ננסה להרחיב את האיחוד”. בנט הוסיף והבהיר את עמדתו האסטרטגית כאשר קבע נחרצות: “הפרסום לא נכון. הדרך היחידה לנצח זה גוש מאוחד. צריך לאחד את כל הגוש”.

נפתלי בנטיאיר לפיד

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3
כתוב בגמרא "קשר רשעים אינו קשר", פירוד טוב להם וטוב לעולם
יוסף
2
בנט שקרן, כרגיל, אל תאמינו לו לשום מילה, שקרן היה, ושקרן נשאר, כל מה שמעניין אותו זה רק פוליטיקה, אין שום דיאלוגיה, רק כסאות
ינקוש
1
מי זה?
ישראל

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