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סקר שני בתוך שבוע: ש"ס צונחת ל-7 מנדטים בלבד | איזנקוט מוביל עם 23

סקר 'מעריב' חוזה ירידה של 4 מנדטים לש"ס • 'ישר!' מובילה עם 23, הליכוד עם 22 | מפלגת הנדל וטרופר עוברת את אחוז החסימה (פוליטי מדיני)

14תגובות
אריה דרעי (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

סקר מנדטים חדש של 'מעריב', שנערך על ידי מכון לזר מחקרים בראשות ד"ר מנחם לזר בשיתוף Panel4ALL, מציג תמונה מדאיגה במיוחד עבור : המפלגה בראשות אריה דרעי צונחת ל-7 מנדטים בלבד - ירידה של ארבעה מנדטים לעומת כוחה הנוכחי בכנסת.

מדובר בסקר שני בתוך שבוע שמעניק לש"ס את המספר שבעה, לאחר שגם סקר 'חדשות 13' חזה לה כוח זהה.

איזנקוט מוביל, הליכוד שני

על פי הסקר, מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט היא המפלגה הגדולה בישראל עם 23 מנדטים. מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה זוכה ל-22 מנדטים, כאשר שתי המפלגות מובילות את המפה הפוליטית.

מפלגת 'ביחד' בראשות ממשיכה במגמת הצניחה ועומדת על 15 מנדטים. מפלגת 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן זוכה ל-10 מנדטים, ו'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן מקבלת 9 מנדטים.

המפלגות החרדיות והימין

בגזרת המפלגות החרדיות, יהדות התורה מקבלת 8 מנדטים, בעוד ש"ס יורדת ל-7 מנדטים. מפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר זוכה ל-7 מנדטים, ו'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ' מקבלת 5 מנדטים.

במגזר הערבי, רע"ם וחד"ש-תע"ל זוכות ל-5 מנדטים כל אחת. נתון מעניין בסקר הוא שמפלגתם של יועז הנדל וחילי טרופר עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים בלבד.

מפת הגושים

על פי הסקר, גוש השינוי בראשות גדי איזנקוט מגיע ל-57 מנדטים, בעוד גוש נתניהו עומד על 49 מנדטים. המפלגות הערביות זוכות ל-10 מנדטים במצטבר.

כך שאם אכן מפלגתם של הנדל וטרופר תעבור את אחוז החסימה, היא יכולה להשלים לאיזנקוט ל-61 מנדטים ולאפשר הקמת ממשלה חלופית.

בנימין נתניהוש"סנפתלי בנטהליכודסקרבחירות 2026

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0 תגובות

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14
דיי אם השקר הזה זה התוכנית של השמאל
יוסף חיים
13
תפסיקו לפמפם שמאל ש"ס ב"ה עם 15
יעקב
12
שס תקבל את ה11 שלה הכל משחק לחץ
פיני
11
הליכוד 10 מנדטים שס 3 יהדות התורה 2 בן גביר 1 סמטוריץ 0.5 גוש הימין 16.5 מנדטים
חסו
10
לא נורא שיתחיל לדאוג לבחורים הספרדים ולא לביבי
נפתלי בנט
9
הנדל וטרופר לא ישבו עם יאיר גולן, הם ירצו ממשלה רחבה עם הציונות הדתית (ואולי עוצמה יהודית). גם ככה הסקר לא מדויק כי החרדים לא יגיעו רק ל-15 האוכלוסיה גדלה בענק ב-4 שנים
יהודה
8
נו באמת..... רק טיפש יחשוב שכך יהיה
כתום
7
אסון גדול קרב ובא משנאיך ה' נשאו ראש, ויראי חטא נפלו
אסון
6
כולנו בוחרים במקובל הגדול והקדוש רשכבה"ג הרב אריה דרעי בבוא היום הקדוש מרן דרעי תזכרו לא עוד הרבה זמן
ימא
5
עם ההקצנה של שס שעקפה את ג כל המצביעים המסורתיים שלה עוזבים
איש

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