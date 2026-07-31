סקר מנדטים חדש של 'מעריב', שנערך על ידי מכון לזר מחקרים בראשות ד"ר מנחם לזר בשיתוף Panel4ALL, מציג תמונה מדאיגה במיוחד עבור ש"ס: המפלגה בראשות אריה דרעי צונחת ל-7 מנדטים בלבד - ירידה של ארבעה מנדטים לעומת כוחה הנוכחי בכנסת.

מדובר בסקר שני בתוך שבוע שמעניק לש"ס את המספר שבעה, לאחר שגם סקר 'חדשות 13' חזה לה כוח זהה.

איזנקוט מוביל, הליכוד שני

על פי הסקר, מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט היא המפלגה הגדולה בישראל עם 23 מנדטים. מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו זוכה ל-22 מנדטים, כאשר שתי המפלגות מובילות את המפה הפוליטית.

מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט ממשיכה במגמת הצניחה ועומדת על 15 מנדטים. מפלגת 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן זוכה ל-10 מנדטים, ו'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן מקבלת 9 מנדטים.

המפלגות החרדיות והימין

בגזרת המפלגות החרדיות, יהדות התורה מקבלת 8 מנדטים, בעוד ש"ס יורדת ל-7 מנדטים. מפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר זוכה ל-7 מנדטים, ו'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ' מקבלת 5 מנדטים.

במגזר הערבי, רע"ם וחד"ש-תע"ל זוכות ל-5 מנדטים כל אחת. נתון מעניין בסקר הוא שמפלגתם של יועז הנדל וחילי טרופר עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים בלבד.

מפת הגושים

על פי הסקר, גוש השינוי בראשות גדי איזנקוט מגיע ל-57 מנדטים, בעוד גוש נתניהו עומד על 49 מנדטים. המפלגות הערביות זוכות ל-10 מנדטים במצטבר.

כך שאם אכן מפלגתם של הנדל וטרופר תעבור את אחוז החסימה, היא יכולה להשלים לאיזנקוט ל-61 מנדטים ולאפשר הקמת ממשלה חלופית.