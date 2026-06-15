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הפיץ האשמות שווא?

התראה לפני תביעה: בנט מסתבך בגלל משפט אחד שאמר בראיון

הורים שכולים הגישו מכתב התראה לפני תביעה נגד נפתלי בנט בעקבות האשמות שהשמיע בראיון | הם דורשים התנצלות ופיצוי של 50 אלף שקלים (בארץ)

3תגובות
נפתלי בנט (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)

לפי פרסום של ערוץ 14, הורים שכולים הגישו מכתב התראה לפני תביעה נגד ראש הממשלה לשעבר , בעקבות ראיון שקיים בתחילת החודש.

במהלך הראיון, האשים בנט את מפלגת הליכוד כי שכרה "בריונים עם מגפונים" במטרה לפוצץ את טקס יום הזיכרון בעת שכיהן כרה"מ.

במכתב ההתראה טוענים בני הזוג חג'אג' כי הם אלו שארגנו את המחאה נגדו, וכי איש לא שלח אותם – ובוודאי שלא שילם להם. הם הוסיפו וטענו כי היו בעבר תומכים נלהבים של בנט, אך חשו כי שיקר להם כאשר הקים ממשלה עם מנסור עבאס.

במכתב ההתראה שנשלח לרה"מ לשעבר נכתב כי "בדבריך הפצת דברי הבל, שקר ורעות רוח כלפי משפחות שכולות בכלל וכלפי מרשיי בפרט, תוך שקבעת באופן שקרי ובזוי כי מרשיי הינם בריונים בשכר אשר מפלגת הליכוד שכרה את שירותיהם בכסף".

לפי הדיווח, בני הזוג חג׳אג׳ דורשים כעת מבנט התנצלות ופיצוי בסך 50 אלף שקלים. מנפתלי בנט נמסר בתגובה: "אוהב ומוקיר את משפחת חג׳ג׳ ואת כל משפחות נפגעי הטרור".

נפתלי בנטתביעהערוץ 14התראההורים שכולים

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3
כסף קטן בשבילו...אוכל עולמו בחייו
יהודי של אמת
2
הוא יעשה הכלללללללל בשביל להיות ראש ממשלה אפילו לדרוך על דם הנרצחים והוריהם השכולים גועל נפש מרוכז. עוכר ישראל
חלאת אדם
1
המסובך מסתבך כי מסובך תמיד רק ילך ויסתבך ויסתבך כי הוא מסובך ונוכל מקצועי חסר תקנה שמעכיר את החברה ומעמיד פנים כאילו המדינה יקרה לו בו בזמן שימכור את כל מה שיש לו ואין לו בשביל אביסלי שררה...
בנט מגלומן חסר תקנה...

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