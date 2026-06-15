ועדת הכנסת אישרה את בקשתה של טלי גוטליב לקבל חסינות מפני כתב האישום שהוגש נגדה בשל חשיפת שמו של איש שב"כ. 11 חברי כנסת תמכו בבקשה ו-3 התנגדו. כעת המליאה תכריע האם גוטליב תקבל חסינות.

גוטליב טענה בוועדה כי "אם איסמן היה יכול לייחס לי עבירת ביטחון הוא היה עושה את זה, אבל הוא לא יכול. אני חשפתי את בן זוגה של ברסלר כאיש שב"כ במטרה אחת: להבהיר לכם שעשו מרד והפיכה על הראש של רה"מ".

בהצבעה תמכו 11 חברי כנסת במתן חסינות לגוטליב: אופיר כץ, ניסים ואטורי, עמית הלוי, משה סעדה, אביחי בוארון, שמחה רוטמן, אוריאל בוסו, יוסף טייב, יצחק גולדקנופף, מישל בוסקילה ולימור סון הר-מלך. מנגד, שלושה חברי כנסת התנגדו לבקשה: עודד פורר, נאור שירי ומירב בן ארי.

כזכור, נגד גוטליב הוגש בחודש שעבר כתב אישום בגין גילוי ופרסום מידע חסוי לפי חוק השב"כ, עבירה שעונשה המרבי שלוש שנות מאסר. לפי כתב האישום, גוטליב פרסמה ברשת X את זהותו ופרטיו של איש שב"כ, בן זוגה של פעילת המחאה שקמה ברסלר, בין היתר באמצעות שיתוף פרסום מאתר "עדנה קרנבל".

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אם מליאת הכנסת תאשר את בקשת החסינות, ההליך הפלילי נגד גוטליב יעוכב עד תום כהונת הכנסת הנוכחית. עם כינונה של כנסת חדשה, היא תידרש להגיש בקשת חסינות נוספת אם תרצה למנוע את חידוש ההליכים נגדה.