כיכר השבת
"שייך לכל עם ישראל"

מכה לסמטריץ': הדיין הרב זרביב לא יצטרף למפלגה - זו הסיבה 

אחרי שיו"ר הציונות הדתית, סמוטריץ', נפגש עם הדיין הרב אברהם זרביב והציע לו להצטרף למפלגה, הבוקר דווח כי האחרון השיב לו בשלילה על הצעתו | בסביבת הרב אומרים שהוא סירב מכמה סיבות בהן רצונו להמשיך ״להיות שייך לכל עם ישראל ולא למשהו מפלגתי" (פוליטי)

2תגובות
(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

כחודש לאחר שדווח כי , שר האוצר בצלאל סמוטריץ', נפגש עם הדיין הרב אברהם זרביב והציע לו להצטרף למפלגה, הבוקר (ראשון) דווח כי הרב זרביב השיב לו בשלילה על הצעתו לקבל שריון במפלגה.

על פי הדיווח של עמית סגל, בסביבת הרב אומרים שדובר גם על תפקיד שר אך הוא סירב מכמה סיבות בהן רצונו להמשיך ״להיות שייך לכל עם ישראל ולא למשהו מפלגתי".

הרב זרביב התפרסם במהלך המלחמה כנהג D9 במילואים, לאחר שתועד משתתף בפעילות נרחבת להריסת תשתיות טרור ברצועת עזה ובדרום לבנון. ביום העצמאות האחרון אף נבחר להשיא משואה בטקס הממלכתי בהר הרצל, צעד שעורר תגובות בינלאומיות.

הרב זרביב, שמשמש כדיין בבית הדין הרבני, פיתח במהלך שירותו במילואים שיטת לחימה חדשנית להריסת מבנים, שזכתה לכינוי "שיטת זרביב" ולפי הדיווחים תרמה להצלת חיי לוחמים רבים.

בעבר, לאחר שהשיא את המשואה, נאלץ להתמודד עם תלונות של ארגוני שמאל שניסו לפסול אותו מכהונתו כדיין, אך נציב תלונות הציבור על השופטים והדיינים דחה את התלונות על הסף.

המהלך משתלב כחלק מאסטרטגיה רחבה יותר של סמוטריץ' לצרף לרשימתו דמויות בולטות מתקופת המלחמה. לפני כחודשיים הודיעה הציונות הדתית על צירופו של ד"ר צביקה מור, מראשי פורום תקווה ואביו של שורד השבי איתן מור, שצפוי גם הוא להשתלב במקום גבוה ברשימה.

מור הפך במהלך המלחמה לאחד הקולות הבולטים נגד עסקאות חלקיות לשחרור חטופים, וקרא שוב ושוב לקדם רק עסקה כוללת שתשיב את כל החטופים בפעימה אחת, תוך המשך הלחץ הצבאי על חמאס.

בצלאל סמוטריץ'הציונות הדתיתהרב אברהם זרביב

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2
הוא זירבב אותו לגמרי???
שמעון
1
לא הבנתי מה אתם עושים מזה עניין הוא הצהיר כבר בכנס דיינים שהוא לא נכנס לפוליטיקה וטוב שכך!!
אלעד

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