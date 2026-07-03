סמוטריץ' מציע לדיין הרב זרביב להצטרף לרשימה "במקום השני"

יו"ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ממשיך לעצב את רשימתו לקראת הבחירות הקרבות. ל-N12 נודע כי בימים האחרונים נפגש סמוטריץ' עם הדיין הרב אברהם זרביב והציע לו להצטרף למפלגה, ככל הנראה במקום השני ברשימה.

הרב זרביב התפרסם במהלך המלחמה כנהג D9 במילואים, לאחר שתועד משתתף בפעילות נרחבת להריסת תשתיות טרור ברצועת עזה ובדרום לבנון. ביום העצמאות האחרון אף נבחר להשיא משואה בטקס הממלכתי בהר הרצל, צעד שעורר תגובות בינלאומיות.

המהלך משתלב כחלק מאסטרטגיה רחבה יותר של סמוטריץ' לצרף לרשימתו דמויות בולטות מתקופת המלחמה. לפני כחודש הודיעה הציונות הדתית על צירופו של ד"ר צביקה מור, מראשי פורום תקווה ואביו של שורד השבי איתן מור, שצפוי גם הוא להשתלב במקום גבוה ברשימה.

מור הפך במהלך המלחמה לאחד הקולות הבולטים נגד עסקאות חלקיות לשחרור חטופים, וקרא שוב ושוב לקדם רק עסקה כוללת שתשיב את כל החטופים בפעימה אחת, תוך המשך הלחץ הצבאי על חמאס.

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דמויות מהמלחמה

עם צירופם של מור וכעת גם זרביב, נראה כי סמוטריץ' מבקש לבנות רשימה הנשענת על דמויות המזוהות עם המלחמה ועם המחנה האידיאולוגי של הציונות הדתית. הרב זרביב, שמשמש כדיין בבית הדין הרבני, פיתח במהלך שירותו במילואים שיטת לחימה חדשנית להריסת מבנים, שזכתה לכינוי "שיטת זרביב" ולפי הדיווחים תרמה להצלת חיי לוחמים רבים.

יצוין כי סמוטריץ' נמצא בימים אלה במרכז מחלוקת פוליטית סוערת, לאחר שהאב השכול הרב אלחנן דנינו האשים את סמוטריץ' בכך שאיים לפרק את הממשלה אם תבוא עסקה לשחרור חטופים. דנינו טען כי "הציוצים של סמוטריץ' רצחו את הילדים שלי כל יום מחדש".

במקביל, סמוטריץ' ממשיך לקדם את מדיניותו הביטחונית. השבוע הודיע כי מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון השלימה את עבודת המטה להקמת שלושה יישובים בתוחמת הצפונית של רצועת עזה, וכי ניתן להתחיל בביצוע באופן מיידי - ברגע שיתקבל האישור המדיני מראש הממשלה.