מעצרים נוספים בפרשת הרצח: שני חשודים נוספים נעצרו בקשר לקטטה

זירת מציאת הגופה ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

התפתחות חקירתית נרשמה הערב (שני) בפרשת הרצח שזעזעה את המדינה: חוקרי המשטרה עצרו שני בני אדם נוספים בחשד למעורבות בקטטה האלימה שהתרחשה סמוך בזמן להירצחו של אלדר יצחק דיין ז"ל. כך דווח ב-Ynet. השניים נעצרו לאחר שתקופו ונחקרו במשטרה, ומחר הם צפויים להגיע לדיון בבקשה להארכת מעצרם בבית משפט השלום בפתח תקווה.

במערכת האכיפה מבהירים ומדגישים כי שני החשודים שנעצרו הערב אינם מוגדרים כחשודים במעשה הרצח עצמו. החשדות המיוחסים להם מתמקדים בביצוע עבירות הקשורות לקטטה שפרצה במקום באותו ערב, סמוך לזמן שבו אירעו האירועים הטרגיים שהובילו למותו של דיין ז"ל. מעצרם של השניים מצטרף לשורת התפתחויות משמעותיות בתיק המורכב. כבר קודם לכן נעצרו שני חשודים מרכזיים – עומרי פרץ ומקסים ברברמן, חבריו של דיין ששהו עמו ביום היעלמותו. במהלך חקירתם הציגו השניים גרסאות סותרות ומנוגדות זו לזו: בעוד שאחד מהם טען כי השלושה הותקפו על ידי גורמים זרים, החשוד השני הכחיש לחלוטין את התרחשות האירוע. בית המשפט כבר האריך בעבר את מעצרם של פרץ וברברמן בחשד למעורבות ישירה ברצח. במשטרה מעריכים כי הפעולות החקירתיות הנרחבות שמתבצעות בימים אלו יביאו בסופו של דבר לפענוח מלא של הרגעים האחרונים בחייו של דיין ז"ל ולגיבוש תמונת מצב שלמה של האירועים.

אלדד יצחק דיין ( צילום: דוברות המשטרה )

שרשרת אירועים טרגית

הפרשה העגומה החלה ב-16 ביולי האחרון, כאשר אלדר דיין, צעיר בן 23 שמקורו בדימונה, יצא לבילוי משותף עם חבריו פרץ וברברמן. בשעות שלאחר מכן עוד הספיק ליצור קשר קצר עם אחותו ועם בת זוגו, והעביר להן מסר מעורפל שכלל את המילים "בלגן, נדבר". מאז אותו רגע אבדו עמו כל קשרי התקשורת – המכשיר הסלולרי שלו כבה ולא התקבל ממנו כל אות חיים.

בחלוף הזמן אותרה בפתח תקווה המכונית שבה נסעו השלושה כשהיא נטושה, שמשתה מנופצת ועל גביה כתמי דם. הממצאים העלו תחילה חשד למעורבות בתאונת פגע וברח, אך במשך שלושה שבועות נבדקו תרחישים שונים בנוגע לנסיבות ההיעלמות.

התפנית הדרמטית הגיעה עם מציאת גופתו של דיין במרחק של כ-200 מטרים בלבד מהמקום שבו אותרה המכונית הנטושה. עם גילוי הגופה והפיכת החקירה לחקירת רצח, מתחו בני משפחתו ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה. הם טענו כי לא עודכנו בזמן אמת על איתור הגופה וכי נגרם לבנם עוול כבד בעקבות דיווחים שגויים בתקשורת.

דיין הובא למנוחות בעיר הולדתו אילת, כשהוא מלווה בבני משפחה וכואבים שדחו בתוקף את הניסיונות לקשור את שמו לעולם הפלילי. כעת, עם המעצרים הנוספים, ממשיכה המשטרה לפרוש את רשת החקירה ולבדוק את כלל המעורבים באירועים שהובילו לטרגדיה.