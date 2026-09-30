משרד התחבורה גיבש מתווה עם השב"כ והמוסד להוצאת עד 30 טיסות חכורות מאיחוד האמירויות, במטרה להחזיר לישראל את הישראלים השוהים בדובאי לאחר ניסיון הפיגוע החמור.

הטיסות יופעלו על ידי חברות ישראליות, אך עם צוותי אוויר זרים, והן צפויות לצאת בימים הקרובים עד לסיום התחקיר על אירוע הדקירה בטיסת פליי דובאי.

שרת התחבורה מירי רגב ביקשה להקפיא את טיסות פליי דובאי עד להשלמת התחקיר, שעשוי להימשך כשלושה ימים, אולם בשלב זה הטיסות לא הוקפאו. במשרד התחבורה מנסים במקביל לגבש פתרון שיאפשר את המשך הטיסות תחת מערך אבטחה של השב"כ והמוסד.

לפי המתווה, השב"כ נתן אישור זמני להפעיל עד 30 טיסות חכורות, במטרה למנוע מצב שבו ישראלים יישארו תקועים באיחוד האמירויות. עם זאת, עדיין אין אישור לחברות התעופה הישראליות להפעיל טיסות סדירות לדובאי, בניגוד לדיווחים בנושא.

במקביל, טרם נמצא פתרון לדרישת השב"כ להצבת מכשיר סריקה באיחוד האמירויות. רגב דרשה לאפשר לאל על, ישראייר וארקיע להפעיל את הקו לדובאי באופן מיידי, תוך ביצוע בידוק ביטחוני ישראלי.

אלא שבדיון ביטחוני פנימי התנגד ראש השב"כ דוד זיני להפעלת טיסות ישראליות בקו, וטען כי מערך הבידוק הביטחוני באיחוד האמירויות אינו מספק. נכון לעכשיו, פליי דובאי נותרה החברה היחידה שמפעילה טיסות מהאמירויות לישראל, בהתאם להנחיות גורמי הביטחון.