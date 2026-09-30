נחתו בשלום גלריה מרגשת: קבלת פנים בנתב"ג לנוסעים ששבו מטיסת האימה 174 הנוסעים ששרדו את מה שהגדירו בישראל "ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי" בטיסה באמירויות, לאחר שטייס המשנה ניסה להתרסק עם המטוס, נחתו בשלום בישראל | צפו בגלריה (בארץ) מ משה בשןכיכר השבת | 21:241תגובות (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)ממראות הנחיתה בנתב"ג (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)ממראות הנחיתה בנתב"ג (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)ממראות הנחיתה בנתב"ג (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)ממראות הנחיתה בנתב"ג (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)ממראות הנחיתה בנתב"ג (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)ממראות הנחיתה בנתב"ג (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)ממראות הנחיתה בנתב"ג (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90) (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)ממראות הנחיתה בנתב"ג (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90) פיגוענתב"גטיסהאיחוד האמירויותדובאי 1 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה1מרגש ❤️אימוגים לתגובה❤️1שימי קליין21:32 דיווחתגובה תוכן שאסור לפספס:לאחר טיסת האימה: כך שב"כ יחזיר את הישראלים שנותרו באיחוד האמירויות משה בשן|20:12נתניהו במפגש מרגש עם הנוסע שהשתלט על התוקף: "אתה אריה" | צפו משה בשן|19:45"היינו בטוחים שנמות": נוסעים מתארים את רגעי האימה לאחר הנחיתה משה בשן|19:26אולי גם יעניין אותך:נתניהו חושף פרטים חדשים בהצהרה דרמטית וקובע: מדובר באירוע ביטחוניכיכר השבת|16:25נס בגילה: צנחה מגובה 5 מטרים לגינה וחולצה בידי הכבאים | צפוכיכר השבת|15:51איך הגיע טייס ממוצא עומאני לישראל? מערכת הביטחון בודקת מחדל חמורשאול כהנא|12:51
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