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נחתו בשלום

גלריה מרגשת: קבלת פנים בנתב"ג לנוסעים ששבו מטיסת האימה

174 הנוסעים ששרדו את מה שהגדירו בישראל "ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי" בטיסה באמירויות, לאחר שטייס המשנה ניסה להתרסק עם המטוס, נחתו בשלום בישראל | צפו בגלריה (בארץ)

1תגובות
(צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)
ממראות הנחיתה בנתב"ג (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)
ממראות הנחיתה בנתב"ג (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)
ממראות הנחיתה בנתב"ג (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)
ממראות הנחיתה בנתב"ג (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)
ממראות הנחיתה בנתב"ג (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)
ממראות הנחיתה בנתב"ג (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)
ממראות הנחיתה בנתב"ג (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)
(צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)
ממראות הנחיתה בנתב"ג (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)
פיגוענתב"גטיסהאיחוד האמירויותדובאי

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מרגש ❤️
שימי קליין

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