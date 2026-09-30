נחתו בשלום גלריה מרגשת: קבלת פנים בנתב"ג לנוסעים ששבו מטיסת האימה 174 הנוסעים ששרדו את מה שהגדירו בישראל "ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי" בטיסה באמירויות, לאחר שטייס המשנה ניסה להתרסק עם המטוס, נחתו בשלום בישראל | צפו בגלריה (בארץ)

מ משה בשן כיכר השבת | 21:24