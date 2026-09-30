בהנחיית שר החוץ גדעון סער, קיים הערב מנכ"ל משרד החוץ, עדן בר טל, תדרוך לכלל שגרירי ישראל וראשי הנציגויות ברחבי העולם, בצל ניסיון הפיגוע במטוס באיחוד האמירויות.

בתדרוך הוצגה תמונת המצב העדכנית והודגש המסר כי מדובר בניסיון פיגוע טרור נגד ישראלים, איחוד האמירויות והסכמי אברהם, וכי טרור לא יפגע ביחסים החזקים בין ישראל לאיחוד אמירויות ובהתפתחויות האזוריות.

על פי דוברות משרד החוץ, מרגע קבלת הדיווחים על האירוע בטיסת פליי דובאי הבוקר, משרד החוץ היה שותף למאמצי כלל הגורמים בישראל להשבת נוסעי המטוס בבטחה לישראל, תוך הפעלת המערכים הרלוונטיים בארץ ובנציגויות ישראל ברחבי העולם.

במקביל לפעילות בארץ, שגריר ישראל באיחוד האמירויות עמד בקשר עם הנוסעים במהלך שהותם בסעודיה, סייע במאמצים להעלותם על טיסת החילוץ ופעל מול הגורמים הרלוונטיים עד להשבתם לישראל.