ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף אחר הצהריים (רביעי) פרטים חדשים על ניסיון חטיפת המטוס מדובאי לתל אביב.

כבר בתחילת דבריו, הקפיד נתניהו לכנות את האירוע כ"ביטחוני", מה שמחזק את החשד כי אכן מדובר בפיגוע טרור.

"הבוקר היה אירוע ביטחוני חמור ביותר בטיסה מדובאי לישראל. כמעט כל הנוסעים בטיסה היו ישראלים", תיאר נתניהו.

"במהלך הטיסה, כשהם התקרבו לארץ, אחד הטייסים דקר את הטייס השני, וככל הנראה הוא ניסה לרסק את המטוס על יושביו", תיאר ראש הממשלה.

נתניהו חשף כי הוא שוחח עם אחד הנוסעים: "שוחחתי עם אחד הנוסעים הישראלים. הוא סיפר לי שהמטוס נכנס לשחרור והחל לצלול. הוא סיפר לי שבדרך לא דרך הוא הצליח לפרוץ לתא הטייס עם אחד מאנשי הצוות ושביחד הם נטרלו את הטייס הדוקר בעודו מנסה לחבל במערכות המטוס."

נתניהו אישר כי "צוות אוויר נוסף שהיה במטוס נכנס לתא הטייס והצליח לייצב את המטוס", בשלב זה לא ברור מדוע שהה במטוס אותו צוות אוויר.

"אני מצדיע על הגבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. המטוס נחת בשלום בשדה התעופה תבוק בסעודיה. כל הנוסעים יצאו מכלל סכנה.

הטיסה הדוקר נעצר, הוא נחקר בשעה זו על ידי השלטונות הסעודים.

אנחנו מקיימים קשר רצוף עם השלטונות הרלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים, כדי להבטיח את שובתם הבטוחה ארצה.

אנחנו הנחינו את מערכות הביטחון להיערך מול איומים פוטנציאליים נוספים.

אנחנו מקיימים מערכות מצב שוטפות ואנחנו נעדכן אתכם בהתאם להתפתחויות", סיכם נתניהו.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר כי מדובר בפיגוע טרור:

שר הביטחון ישראל כ״ץ:

"האירוע החמור במטוס FlyDubai היה ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי, שסוכל רק בזכות גבורתם של מספר נוסעים ישראלים שפרצו לתא הטייס, השתלטו על המחבל ובמו ידיהם החזירו את השליטה על המטוס לצוות טייסים נוסף שנכח שם. לפי המידע הראשוני שבידינו, כוונת המחבל הייתה אחת: לרסק את המטוס על כל נוסעיו.

כשראש הממשלה ואני משמיעים אזהרות והתרעות ביטחוניות מבוססות מודיעין, כדאי לכולם - גם לאויבינו מבחוץ וגם ללשעברים הלא מעודכנים מבפנים - להקשיב ולקחת ברצינות.

לכל אזהרה יש מספר כתובות ומטרות. והעיקר: האזהרות לעולם אינן באות על חשבון הפעילות היוזמת וההתקפית שאנחנו מובילים יחד עם צה"ל מול כל איום - ואינן תחליף לה".